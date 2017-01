Blumberg Blumberg: Franz Honold aus Riedböhringen zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt

Beim Neujahrsemfpang der Stadt Blumberg am Samstag gab es eine Ehrung: Franz Honold aus Riedböhringen wurde zum Ehrenmitglied der Blumberger Feuerwehr ernannt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim Neujahrsempfang ernannten Bürgermeister Markus Keller und Kommandant Stefan Band ihren Kameraden Franz Honold aus Riedböhringen zum Ehrenmitglied der Blumberger Feuerwehr. Der Bürgermeister würdigte den zu Ehrenden als einen Bürger, "der für seine Mitmenschen im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangen ist". Altersbedingt schied er jetzt aus dem aktiven Dienst aus, er bleibt der Feuerwehr aber erhalten.Seit dem 1. Oktober 1972 war Honold "Tag und Nacht, wochen- wie feiertags zur Stelle, wenn es irgendwo brannte oder ein Einsatz rief", schilderte Keller, der als oberster Dienstherr die Bedeutung der Feuerwehr hervorhob: "Ohne die Männer und Frauen von der Freiwilligen Feuerwehr funktioniert die Gefahrenabwehr in Blumberg und den Teilorten nicht. Ohne unsere Taskforce, die überall anpackt, wo es Not tut, käme Hilfe oft nicht rechtzeitig. Das wissen die Menschen hier in Blumberg und deshalb sagen sie heute "Danke".Seit der Geehrte zur Feuerwehr kam, habe sich das Aufgabenprofil stark ausgeweitet, erklärte der Bürgermeister. Zu den vordringlichen Aufgaben gehöre nach wie vor, Brände zu löschen und die vorbeugende Brandbekämpfung. Dazu kamen die unterschiedlichsten Rettungs- und Bergungsdienste bei Unfällen und Naturkatastrophen sowie Umweltschutzeinsätze. Für die Feuerwehrkameraden zähle, dass Sie etwas Sinnvolles tun. Das gebe ihnen ein gutes Gefühl, wie sie immer wieder betonten.

Die Besucher des Neujahrsempfangs würdigten Franz Honold mit herzlichem Beifall.



Zur Person

Franz Honold stammt aus Riedböhringen, trat am 1. Oktober 1972 in die Feuerwehr ein und war in vielen Bereichen der Wehr tätig: als Gerätewart, als Gründungsmitglied der Führungsgruppe, als Betreuer der Jugendfeuerwehr und 20 Jahre im Gesamtausschuss. 1975 wurde er Maschinist, 1980 Gruppenführer, 1983 Zugführer. Seit 1984 ist er Atemschutzträger, von 1992 bis 2007 war er stellvertretender Abteilungskommandant der Feurwehrabteilung Riedböhringen. (blu)