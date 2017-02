Blumberg Blumberg: Feuerwehrgerätehaus wird ein Schmuckstück

Das weitgehend sanierte und erweiterte Feuerwehrgerätehaus in Blumberg wird ein Schmuckstück

Blumberg – Voller Freude standen Stadtbaumeister Uwe Veit und Heiko Müller vom Hochbauamt am Donnerstag vor dem Feuerwehrgerätehaus in Blumberg. Bevor der Gemeinderat den erweiterten Saal im Obergeschoss mit seiner Sitzung einweihte, führten die beiden Verantwortlichen den SÜDKURIER durch das grundlegend sanierte und erweiterte Feuerwehrgerätehaus. Für die Stadt war und ist es mit 1,5 Millionen Euro derzeit das größte Bauprojekt an einem Einzelgebäude in der Kernstadt. Und sie lief nahezu reibungslos, sofern man das so sagen kann, und das bei laufendem Betrieb, wie Veit betont, denn die Blumberger Feuerwehr hatte ihr Domizil die ganze Zeit am Herrengarten.

Entsprechend zufrieden sind Veit und Bauleiter Müller mit dem Bauverlauf, wenngleich es rund zwei Monate Verzögerungen gegeben habe durch das nach außen Setzen des Antennenmastes auf dem Dach, weil der Handwerkerpool des Netzwerkbetreibers nicht beikam. Der Stadtbaumeister ist auch mit seinem Mitarbeiter Heiko Müller zufrieden: "Er hat die Baustelle stets unter Kontrolle gehabt."

Erstes Vorhaben nach der Gemeindereform

Das Feuerwehrgerätehaus Blumberg verkörpert ein Stück Blumberger und eine Stück Feuerwehrgeschichte.