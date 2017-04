Kommingen/Nordhalden Blumberg: Fehlende Information sorgt für Ärger in Kommingen und Nordhalden

Im Zuge der Sanierung der Kreisstraße von Kommingen nach Nordhalden vergaben die Blumberger Ausschüsse Aufträge

Kommingen/Nordhalden (blu) Für die Straße von Kommingen nach Nordhalden vergab der Technische Ausschuss Straßenbau- und Beleuchtungsarbeiten für rund 36 000 Euro an die Trossinger Firma Walter Straßenbau. An die gleiche Firma vergab der Technische Betriebsausschuss Wasserleitungs- und Kanalarbeiten für gut 91 000 Euro.

Diskutiert wurde allerdings darüber, wie das Ganze ablief. Die Anwohner Kommingens und Nordhaldens fühlten sich von den Verantwortlichen schlecht informiert, wie deutlich wurde. Stadtbaumeister Uwe Veit informierte, der Schwarzwald-Baar-Kreis saniere die Kreisstraße, die Stadt habe sich eingeklinkt, weil noch Leitungen und Breitband zu verlegen seien. Beim Busverkehr, so Veit, seien sie vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Ursprünglich habe es geheißen, die Straße bleibe halbseitig befahrbar, eine Woche davor habe es "Vollsperrung" geheißen, sprich kein Busverkehr, weil die zweiachsigen Busse in Nordhalden keine Wendemöglichkeit hätten. Die Stadt habe reagiert, nun hole ein Kleinbus die Schüler in Nordhalden ab und fahre sie über Neuhaus nach Kommingen zum Linienbus. Nordhaldens Stadtrat Christian Schautzgy und Kommingens Ortsvorsteher Norbert Baumann bedauerten, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien. In Kommingen, so Baumann, wüssten die betroffenen Anlieger nicht einmal ob sie abends ihr Haus anfahren oder mittags wegfahren könnten. Allgemein gewünscht wurde eine zeitnahe Informationsveranstaltung des Landkreises und des Straßenbauamtes, die Stadt will sich darum kümmern.

Auf dem Landratsamt in Villingen-Schwenningen hieß es am Mittwoch auf Nachfrage des SÜDKURIER, es werde eine Informationsveranstaltung geben, sie seien mit der Stadt schon in Kontakt, so Pressesprecherin Heike Frank.

Ortsvorsteher Baumann fragte, ob für Kommingen Glasfaser schon ein Thema wäre, und ob die Erschließung von Hochgärten auch schon jetzt erfolge, weil er dies oft gefragt werde. Bürgermeister Markus Keller verneinte beides. die Erschließung Hochgärten erfolge später, für das Glasfaser gebe es für Kommingen noch keine Strukturplanung. Wegen der vielen Glasfaser-Aktivitäten anderer Gemeinden und der dadurch bedingten Arbeit beim Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar konnte Keller auch nicht garantieren, ob die von Stadtrat Christof Rösch angeregte Verlegung der Leerrohe unter den Gehwegen schon jetzt erfolgen könne. Er werde nachhaken. Falls dies nicht möglich sein sollte, regte Rösch an, die Gehwege erst später zu sanieren, wenn auch die Rohre für das Glasfaser verlegt würden..