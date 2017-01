Hondingen Blumberg: Fabian Bäurer führt nun den Musikverein Hondingen

An der Spitze des Musikvereins Hondingen gab es einen Wechsel: Fabian Bäurer ist nun Vorsitzender, er folgt Axel Fluck

Hondingen (pat) An der Spitze des Musikvereins Hondingen gab es einen Wechsel. Fabian Bäurer wurde bei der Generalversammlung im Musikhaus zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Schriftführer folgt Axel Fluck, der nach 16 Jahren im Vorstand, davon sieben Jahre als Vorsitzender, dieses Amt vorzeitig abgab.

Bei der Generalversammlung berichtete Axel Fluck von einem erfolgreichen Vereinsjahr mit herausragenden Auftritten und dankte Dirigent Wolfgang Weber sowie den Musikern für die Unterstützung. Schriftführer Fabian Bäurer ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Auftritte wie bei der Sonnwendfeier und beim Musikhock oder beim Hondinger Herbst bereicherten das Dorfleben. Hinzu kamen zahlreiche Auftritte an Fastnacht und bei befreundeten Kapellen. Höhepunkt war das Jahreskonzert mit den Kommentalmusikanten aus Epfenhofen. Kassierer Andreas Hofmeier informierte über die Finanzlage des Vereins und der Bläserjugend. Eine größere Investition fällt durch die nötige Anschaffung einer neuen Tuba an. Bläserjugend-Vorsitzender Axel Fluck will sich künftig verstärkt in der Jugendarbeit engagieren. Er ist sehr stolz auf die Nachwuchsmusiker, die im Herbst drei bronzene und ein silbernes Leistungsabzeichen erspielten. Die Ausbildung von sechs Jungmusikern erfolgt in der Musikschule Blumberg. Fabian Bäurer unterrichtet neun Kinder an der Blockflöte. Die Werbetrommel soll weiter gerührt werden. Dirigent Wolfgang Weber würdigte die Qualität: Sie seien auf hohem Niveau, das durch motiviertere Probenbesuche noch weiter verbessert werden soll. Derzeit umfasst der Klangkörper 37 Aktive. Insgesamt konnte der Verein 50 Gesamt- und Registerproben verzeichnen. Die besten Probenbesucher erhielten einen Almanach oder Buchgutschein. Ortsvorsteher Horst Fürderer dankte dem Verein für die kulturelle Arbeit sowie die Jugendausbildung.

Der stellvertretende Vorsitzende Markus Pfeifer dankte Axel Fluck für seine langjähriges Wirken im Vorstand. Ob als Vereinsdiener, Ausbilder, Beisitzer, Vizedirigent, stellvertretender Vorsitzender oder Vorsitzender, Axel Fluck konnte viele junge Hondinger vom Musikverein und der Blasmusik begeistern. Höhepunkte seiner Vorstandstätigkeit waren das unter seiner Regie durchgeführte 60-jährige Vereinsjubiläum 2011 sowie die Gründung des „Flötenzirkus“ im Jahre 2007. Der Verein dankte auch Ehefrau Sabine mit Blumen für das jahrelange Verständnis und ihre Bereitschaft, da zu helfen, wo immer es nötig war.

Kontakt: Vorsitzender Fabian Bäurer, Telefon: 07702/ 91 23.

Der Vorstand

Das Musiverein-Team nach der Wahlen ergaben: Fabian Bäurer: Vorsitzender (neu); Simon Rothermund (Schriftführer, neu); Christina Martin (Beisitzerin, neu); Leon Fluck: Vereinsdiener; Ralf Martin: Notenwart; Hubert Weber und Siegfried Freude: Kassenprüfer. Bläserjugend: Fabian Bäurer (Vorsitzender), Simon Rothermund (Schriftführer), Sabrina Hahn (Beisitzerin und Jugendvertreterin). (pat)