Blumberg Blumberg: Ermittlungen zum Chemieunfall bald abgeschlossen

Die Ermittlungen zu dem Chemieunfall am 16. September im Galvanikbetrieb Hartchrom GmbH Werner Kreuz in Blumberg sind bald abgeschlossen

Blumberg (blu) Das teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen am Freitag dem SÜDKURIER mit. Im Januar werde die Polizei das Strafverfahren an die Staatsanwaltschaft Konstanz abgeben, die entscheide dann, ob es zu einem Strafbefehl samt Geldbuße gegen den Inhaber komme. Nach dem bisherigen Informationsstand spricht viel dafür, dass das Ganze als Unglücksfall gewertet werden könnte. Am 16. September war versehentlich eine vier Meter hohe Leiter mit dem Fuß angestoßen worden, die dann auf eine Verbindungsleitung zwischen zwei Spültanks fiel, die leck wurde. Dadurch waren circa 2000 Liter verdünnte Chromsäure ausgeflossen, zum Teil auch in einen Entwässerungsgraben. Beim Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hieß es diese Woche, die Firma Hartchrom/Kreuz habe mit den Behörden gut kooperiert.