Blumberg/Epfenhofen: St. Gallus-Senioren in guter Stimmung

Einen schönen Nachmittag erlebten die älteren Menschen in Epfenhofen

Epfenhofen (ers) Eine willkommene Abwechslung zu der derzeit herrschenden tristen Wetterlage erlebten die St. Gallus-Senioren in Henrys Restaurant in Epfenhofen. Inge Fluck hatte zum närrischen Treffen eingeladen und mit ihrem Team ein wahrhaft buntes und amüsantes Programm vorbereitet. Allerlei witzige Vorträge sorgten bei den kostümierten Gästen für Kurzweil. Inge Fluck informierte über eine spannende Weltreise und Marlene Rudolf hatte als "Schneller Brummer" die Lacher auf ihrer Seite. Eine Stadt-und Landfrau (Irene Hallaj und Hannelore Stiebritz-Schneider) stritten sich über eine Erbschaft von Friedrich Schiller und verhöhnten sich mit gegenseitigen Vorwürfen über die jeweiligen Unkenntnisse über die deutschen Dichter und Denker wie Schiller und Goethe. Weitere Vorträge (Hannelore Striebitz-Schneider)) wurden mit viel Applaus belohnt. Für die musikalische Unterhaltung mit Oldies und Ohrwürmern, bei denen kräftig mitgesungen und geschunkelt wurde, sorgte Hausbesitzer Markus Merk mit seinem Duo Montana. Mit dem deftigen Abendessen schloss die wiederum gelungene Zusammenkunft. Das nächste Treffen ist am 8. März 2017 im Gasthaus Linde. Die Vorsitzende Inge Fluck bedauert den zunehmenden Rückgang der älteren Teilnehmer an den wichtigen Zusammenkünften, sie hofft wieder auf eine Besserung im Frühjahr.