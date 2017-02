Blumberg Blumberg-Epfenhofen: Schneckenzunft beim Programmabendauf Kreuzfahrt

Beim Programmabend der Schneckenzunft Epfenhofen, die sich auf Kreuzfahrt begibt, ist das Bürgerhaus Biesental voll

Epfenhofen (gs) "Schneck ahoi- wir laufen aus" hieß das Motto des Epfenhofener Programmabends am Samstag im vollbesetzten Bürgerhaus Biesental. Die Zunft meinte es wörtlich und zeigte in einem bunten Reigen lustige Ereignisse auf den Kreuzfahrtschiffen Concordia und Aida. Für die die richtige Stimmung sorgte das Duo Montana mit Martin und Markus.

Kapitän Benny Oschwald hieß die närrische Crew und die gut gelaunten Gäste in der Halle herzlich willkommen. Dann zeigte der Narrenverein den bewegungsreichen Tanz der Matrosinnen mit Matrosen. Engelchen und Teufelchen waren sich im folgenden Sketch auch im Bett nicht einig. Auf der Stirn von Dominik und Anni stand nie etwas geschrieben und diente als Ausrede für nicht erledigte Aufgaben. Die Putzfrauen Nicole & Nicole zogen richtig vom Leder. Die beiden Waschweiber erzählten von einem toten gefönten Hasen und natürlich ihren Männern. Mit einem wilden Tanz rund um die Titanic begeisterte die Jugend das Zugabe heischende Publikum. Der Unterschied von Frauen und Männern beim Duschen erfuhren die lachenden Besucher im nächsten Sketch. Während Frauen intensiv ihren gesamten Körper pflegen, legen die Männer hauptsächlich ihr Augenmerk auf ihr bestes Stück. Anschließend waren sich Natalie und Jessie als Urlaubspaar auf dem Kreuzfahrtschiff nicht einig, wann sie auf der Terrasse frühstücken sollten. Nach der Pause erwartete die Zuschauer der erste Höhepunkt des Programmabends. Acht Schnecken zeigten nacheinander ihre Berufswünsche mit exakten Verrenkungen, ohne sich dabei zu berühren. Das Publikum klatschte begeistert. Benny und Steffi prämierten als bestes Kostüm das Outfit von Sandra und Uwe.

Wie vielseitig Holz im Haushalt einsetzbar ist, demonstrierten Natalie & Jessi. Beim Schiffsfrauenarzt war erstaunlich, was Frauen so alles lesen. Bei einer Videoeinspielung amüsierten sich die Gäste über das Verlegen von Glasfaserkabeln in Epfenhofen. Lustige Geschichten alter Weiber erzählten Tanja und Silvia. Statt Vanilleeis gab es wegen Gedächtnisschwäche Wiener Würstchen. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Conchita-Marlene Wurst. Das Epfenhofener Urgestein Marlene Rudolf musste ihren köstlichen Auftritt wiederholen. Zum Abschluss hüpften die Schnecken zu indischen Klängen gekonnt über die Bühne. Am Ende tanzten alle Akteure ausgelassen auf der Bühne zu fetziger Musik.