Blumberg: Dritter Einbruch in Schmuckservicegeschäft in der Hauptstraße

In ein Schmuckservicegeschäft in der Blumberger Hauptstraße wurde innerhalb eines Jahres zum dritten Mal eingebrochen, teilt die Polizei mit.

Nach Angabe der Polizei erfolgte der Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres seien Unbekannte dort eingebrochen, heißt es. Der oder die Täter hätten eine Scheibe der Eingangstür zum Lager des Geschäfts zerstört und seien so in das Gebäude eingedrungen. Über das genaue Diebesgut ist nach Angaben der Polizei derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an den Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/410 66..