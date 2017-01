Blumberg Blumberg/Donaueschingen: Kneipenwirt wehrt sich gegen Verurteilung

Ein Kneipenwirt aus Blumberg wurde bei einer Schlägerei in einer Donaueschinger Diskothek durch brutale Tritte schwer verletzt, das dokumentieren auch Video-Aufnahmen. Das Amtsgericht Donaueschingen sah bei ihm eine Mitschuld und verurteilte ihn, dagegen wehrt sich der Geschädigte, nun verhandelt das Landgericht Konstanz den Fall

Blumberg/Donaueschingen (emv) Nach einer Schlägerei in einer Donaueschinger Diskothek im Juni 2012 wurde ein inzwischen 38-jähriger Kneipenwirt aus Blumberg rund zwei Jahre später wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er gegen einen Strafbefehl über neun Monate auf Bewährung Einspruch eingelegt. Mit ihm wurden vier weitere Personen verurteilt, die ihre Strafen akzeptierten. Mittlerweile hat der 38-Jährige auch gegen das Urteil des Amtsgerichts Donaueschingen Berufung eingelegt. Vor dem Landgericht Konstanz fordert er jetzt einen Freispruch. Sein Verteidiger Dominik Hammerstein machte geltend, dass sein Mandant selbst niemanden verletzt habe, selbst aber so schwer verprügelt wurde, dass er noch heute unter den Folgen leide. Insbesondere könne er sein Lokal nur noch kommissarisch führen und habe durch seine krankheitsbedingte Erwerbsunfähigkeit inzwischen rund 150 000 Euro Verdienstausfall erlitten. Unter anderem habe er mehrere Rippenbrüche, einen Jochbeinbruch und schwere Verletzungen durch Tritte gegen den Kopf erlitten. Deshalb sei er auch psychisch schwer geschädigt, könne Menschenansammlungen nicht mehr ertragen, sei dadurch inzwischen auch sozial isoliert und selbstmordgefährdet.

Er sei nicht Täter sondern Opfer, erklärte der Anwalt. Zwei ehemalige Türsteher hätten ihn damals „aus Wut und ohne Rechtfertigung" brutal geschlagen und auch gegen den Kopf getreten, als er bereits im Vorraum der Diskothek am Boden gelegen habe. Ganz besonders schlimm habe man empfunden, dass herbeigerufene Polizeibeamte ihn ganze 14 Minuten bewusstlos am Boden hätten liegen lassen, statt sofort Erste Hilfe zu leisten. Diese Beamten seien nie wegen unterlassener Hilfeleistung zur Rechenschaft gezogen worden. Auch vor dem Amtsgericht Donaueschingen sei dies nie Thema gewesen. „Er verteidigt in dem Verfahren lediglich seine Würde als Mensch, die in diesem Verfahren mit Füßen getreten wurde“, ergänzte Hammerstein seine Ausführungen. Das Amtsgericht hatte es hingegen für erwiesen gehalten, dass der 38-Jährige die beiden ehemaligen Türsteher provoziert und seinerseits erheblich verletzt hatte. Dabei habe ein gleichaltriger Kontrahent aus dem Raum Spaichingen eine Schädelprellung, eine vier Zentimeter lange Schnittwunde, multiple Prellungen im Gesicht und im Brustbereich erlitten.

Der Geschädigte selbst ist später wegen eines Angriffs auf den Angeklagten zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Vor der Berufungskammer behauptete er, der Angeklagte habe ihn nach einer kurzen Rempelei einfach nicht in Ruhe gelassen, so dass es zu einer Rauferei gekommen sei, in der mehrere Personen "ineinander verhakt" gewesen seien. Wer ihm dabei eine Flasche auf den Kopf geschlagen und später sein Ohr demoliert habe, habe er in dem Gerangel nicht gesehen. Dass er den Angeklagten danach im Diskotheken-Vorraum schwer geschlagen und getreten hatte, räumte er auch jetzt ein: "Das war weit übers Ziel hinausgeschossen, was ich gemacht habe", erklärte er. Dafür wurde er schließlich auch verurteilt. Er selbst sei aufgrund der erlittenen Verletzungen zwei Wochen krankgeschrieben gewesen. Mit der Vernehmung von weiteren 20 Zeugen will das Gericht in insgesamt drei Sitzungstagen aufklären, ob der 38-jährige Angeklagte womöglich zu Unrecht verurteilt worden ist. Das Urteil soll Mitte nächster Woche verkündet werden.