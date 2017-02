Nordhalden Blumberg: Der Lady-Day des Ski-Clubs Nordhalden bleibt ein Renner

Der Lady-Day des Ski-Clubs Nordhalden in den Flumserbergen bleibt auch im zwölften Jahr ein Renner

Begeisterung pur erlebten die Damen beim Lady's Day des Ski-Clubs Nordhalden. Bereits zum zwölften Mal lud das männliche Betreuerteam des Ski-Clubs-Nordhalden die Damen zu ihrem Tag in die Flumserberge ein. 90 Frauen genossen ihren Tag bei Sonne, blauem Himmel und tollen Pisten, teilt der Verein mit. Liebevoll und umsichtig betreuten und versorgten die Männer die Damen: vom Sekt-Frühstück im Bus über Hilfe bei Ski-Ausladen mit einer Stärkung vor der Piste bis zum Apero mit Musik nach Rückkehr von der Piste. In den Bussen erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Der neue Vorsitzende Johannes Lohberger freute sich, dass der Tag so gut angenommen wird. Sein Dank galt auch dem Männerteam für ihr großes Engagement. Unser Bild zeigt zahlreiche Damen. Bild: Tobias Schleicher