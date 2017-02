Blumberg Blumberg: Der Kindergarten in Epfenhofen bleibt erhalten

Blumberg: Der Kindergarten in Epfenhofen bleibt erhalten

Erste Ortschaftratssitzung in Epfenhofen im Bürgerhaus Biesental gut besucht. Bürgermeister Markus Keller gibt ein klares Standortbekenntnis für den Kindergarten im Ort und die Grundschule im Nachbarort Fützen

Epfenhofen – Der Kindergarten Epfenhofen und die Grundschule Fützen seien auch künftig gesichert, sagte Bürgermeister Markus Keller in der Ortschaftsratssitzung am Montag im gut besuchten Bürgerhaus Biesental. Deshalb investiere die Stadt auch weiterhin Geld in das Gebäude und das Gelände. Er kann sich hier spezielle Angebote vorstellen. 2016 wurde der Spielplatz durch einen neuen Zaun gesichert, da der alte morsch und schief war, berichtete Ortsvorsteher Markus Rösch. Die Vegetation hinter dem Gebäude wurde entfernt und neue Pflanzen verschönern den Bereich. Im neuen Jahr ist geplant, die sanitären Anlagen zu richten.

Das Feldwegenetz wird ebenfalls jährlich teilerneuert. Die Steighütte erhielt einen neuen Zaun. 2017 soll eine neue Sitzgruppe auf dem Vorplatz zum Verweilen einladen. Der Kommenbach soll an hochwassergefährdeten Stellen gesichert werden. Der Breitbandausbau für das schnelle Internet geht voran. Rund 80 Prozent der Grundstückseigentümer stellten einen Anschlussantrag, freute sich Rösch. Die Bürger hätten erkannt, dass dies ein wichtiger Schritt in die Zukunft sei.

wird ebenfalls jährlich teilerneuert. Die Steighütte erhielt einen neuen Zaun. 2017 soll eine neue Sitzgruppe auf dem Vorplatz zum Verweilen einladen. Der Kommenbach soll an hochwassergefährdeten Stellen gesichert werden. Der Breitbandausbau für das schnelle Internet geht voran. Rund 80 Prozent der Grundstückseigentümer stellten einen Anschlussantrag, freute sich Rösch. Die Bürger hätten erkannt, dass dies ein wichtiger Schritt in die Zukunft sei. Im Rahmen der Glasfaserverlegung sollen die kaputten Verbundsteine in der Hohlgasse ersetzt werden. Wann die Haushalte in Epfenhofen an das schnelle Internet angeschlossen werden, konnte Bürgermeister Keller nicht sagen. Er geht davon aus, dass die Tiefbauarbeiten 2017 starten können, zuerst brauche man den Förderbescheid des Landes. Der Internetanbieter werde vor Ort informieren. Das schnelle Netz mache Epfenhofen zukunftsfähig und locke vielleicht Bauinteressenten ins Baugebiet. Ortschaftsrat Markus Merk, der Epfenhofen auch im Gemeinderat vertritt, regte an, die 15 Bauplätze besser zu vermarkten. Auch der alte Dorfkern sollte bewohnbarer gemacht werden. Der Bürgermeister verwies auf das ELR-Förderprogramm des Landes für das Projekt "Zehn auf einen Streich", um die Dörfer noch attraktiver zu machen. Ohne eine entsprechende Infrastruktur gehe das nicht. In der Bauplatzvermarktung sieht er Verbesserungsmöglichkeiten, möchte aber keine Verramschung von Grundstücken.

Statistik und Vorhaben

Einwohner 312 (Vorjahr 309), Geburten 4, Sterbefälle 2, Eheschließungen 2, freie Bauplätze 15. Vorhaben 2017: Breitbandausbau für rund 80 % der Haushalte, Gemeinschaftsurnengrabfeld auf dem Friedhof, Feldwegesanierung mit Abnehmen der Banketten, Hochwasserschutz am Kommenbach, Erneuerung der Verbundsteine in der Hohlgasse, neue Treppe und Tor für das Feuerwehrgerätehaus, Sanierung der Toilettenanlagen im Kindergarten. Dorfputzete am Samstag, 8. April ab 9 Uhr.