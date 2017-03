Blumberg: Das bisher beste Jahr für den SV Hondingen

Beim SV Hondingen herrscht Freude und Zufriedenheit. Die Spielgemeinschaft mit Riedöschingen bewährt sich

Hondingen (pat) Für den SV Hondingen läuft es derzeit richtig gut. Der Sportverein Hondingen hat das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte hinter sich gebracht. In sportlicher Hinsicht ging mit dem Aufstieg der Spielgemeinschaft Hondingen/Riedöschingen in die Kreisliga A ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Der Vorsitzende Manfred Bäurer strahlte auf der Generalversammlung im SV-Vereinsheim Zuversicht und Stärke aus. Die zweite Mannschaft feierte in der Kreisliga C2 überlegen die Meisterschaft. Ein großes Lob verdiente sich das Trainergespann Gerd Hanser und Uli Zeller.