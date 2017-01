Blumberg Blumberg: Bürgermeister Markus Keller tritt im Herbst wieder an

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller wird bei der Bürgermeisterwahl im Herbst wieder antreten. Das betonte er am Samstag beim Neujahrsempfang der Stadt in der vollen Stadthalle.

Mit einem klaren Bekenntnis zu Blumberg setzte Bürgermeister Markus Keller beim Neujahrsempfang der Stadt am Samstag seinen Schlussakkord. Blumberg sei für ihn und seine Frau Ruth längst mehr als nur Arbeitsort. "Wir haben hier geheiratet, wir haben uns ein Haus gekauft, wir fühlen uns hier wohl, wir fühlen uns hier zuhause", erklärte der Bürgermeister. Blumberg sei ihre Heimat, was gebe es Schöneres, als mit den Menschen hier die Zukunft zu gestalten und die Stadt weiter zu entwickeln. Bei der Bürgermeisterwahl im Herbst trete er mit tiefster Überzeugung wieder an. Keller erhielt für seine Rede viel Beifall der rund 300 Besucher in der vollen Stadthalle.

Blumberg habe sich auch 2016 gut entwickelt, hatte Keller in seinem Rückblick erklärt und die einzelnen Bereiche genannt: In der Wirtschaft hätten die Firmen Metz, Holzbau Fluck der Schwarzwaldhof und Straub millionenschwer investiert, dazu kamen der Neubau des Edeka-Marktes und des Drogeriemarkts Rossmann. In der Kernstadt sei vor Weihnachten der erste Abschnitt des Glasfasernetzes in Betrieb gegangen. Zollhaus und die restliche Kernstadt folgen dieses Jahr, danach die anderen Ortsteile.

Weitere Eckpunkte von Kellers Rede waren die Sanierung des Panoramabads, Investitionen für die Wasserversorgung wie den neuen Hochbehälter Fützen, die Entscheidung, das Achdorfer Wutachwehr durch eine Rampe zu ersetzen, die Schulentwicklung mit dem Ziel eines Campus samt Ganztagsbetreuung in der Kernstadt, der Wohnungsbau sowie neue Angebote für die Tagespflege.

Beim Zollamt Bargen sei Vorsicht geboten: Zwar sei es in einer beispiellosen Gemeinschaftsaktion mit Bundes- und Landespolitik und der IHK gelungen, dass die Schweiz das Zollamt Bargen weiter aufrecht erhalte. Doch der Kampf gehe weiter, jetzt gelte es, die Öffnungszeiten und das Personal wie bisher zu erhalten. Eine Reduzierung, so Keller, käme einer Schließung "durch die Hintertüre" gleich.

Beim Ausbau der B 27 sei es – vor allem dank der Abgeordneten gelungen – das die Ortsumfahrungen Blumberg-Zollhaus- und Randen weiterhin im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans seien. Nun gelte es, beim Regierungspräsidium Freiburg nachzuhaken und dafür zu sorgen, dass die Trassen geplant und gebaut würden.

Beim Ausblick für 2017 nannte Keller den Umzug von Bauhof und Wasserwerk, die Planungen für die Sanierung der Mehrzweckhalle in Riedöschingen, drei Dorfjubiläen und die weitere Modernisierung der Blumberger Feuerwehr mit einem neuen Fahrzeug.

Abschließend dankte der Bürgermeister allen, die Ihn und die Stadt unterstützten, von seinen Stellvertretern über den Gemeinderat, die Ortsvorsteher und Ortschaftsräte, die Vereine und alle, die sich sonst ehrenamtlich für die Gemeinschaft einbringen.

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, Landesjustizminister Guido Wolf und Landrat Sven Hinterseh betonten in ihren Grußworten, das Blumberg sich gut entwickelt habe und sagten für 2017 weiterhin ihre Unterstützung zu.