Blumberg Blumberg: Baufirma soll Lauffenmühle-Areal bis Ostern räumen

Das Lauffenmühle-Areal in Blumberg ist zurzeit ein Lagerplatz mit Kabelrollen für den Breitbandausbau, und es ist ein Umschlagplatz für Erdaushub und Asphaltbrocken. Die Baufirma soll den Platz deshalb räumen

Blumberg – Das Lauffenmühle-Areal in Blumberg zwischen dem Ärztehaus und den Fachmärkten soll wieder sauber werden. Das sagte Jan Schweizer auf Anfrage des SÜDKURIER. Schweizer ist mit dem Blumberger Büro ibs/Schweizer technischer Berater von Lauffenmühle-Insolvenzverwalter Volker Grub. Seit Wochen sei er mit den Bauarbeitern in Kontakt, damit das Gelände nicht wie eine Müllkippe oder eine wilde Deponie mit Erdaushub und Asphaltbrocken aussehe. Dies „war so nicht vereinbart.“ Er habe die Firma KTS, die in Blumberg mit dem Breitbandausbau beauftragt sei, in einer Email angehalten, das Gelände bis Ostern zu räumen.

Vor Ort war am Donnerstag von Mehmet Ciftci zu erfahren, Bauleiter des Subunternehmens Mack GmbH, der Asphalt stamme vom Gehwegaufbruch für das Verlegen der Glasfaserkabel, sie würden täglich zur Deponie fahren, die Asphalträumung wäre bis Ostern kein Problem. Von Josef Altmann, bei KTS Leiter Tiefbau, Straßen- und Rohleitungsbau, war auf Email-Anfrage trotz seines Urlaubs zu erfahren, zurzeit arbeiteten im Bereich Blumberg circa 30 Arbeiter.

Es werde auf dem Gelände täglich Asphalt als auch Aushub zwischengelagert. Dabei werde stets versucht, soviel wie möglich ordnungsgemäß abzutransportieren und zu entsorgen. Falls beim Transporteur mal keine Lkw zur Verfügung stünden, könne es auch sein, dass etwas mehr Material am Platz liege. Falls von Herrn Schweizer gewünscht wird, den Platz bis Ostern zu räumen, „werden wir versuchen, einen anderen Platz von der Stadt anzumieten.“

Volles Verständnis haben Jan Schweizer wie auch Bürgermeister Markus Keller für die Beschwerden von Anwohnern der nördlichen Tevesstraße. Für sie hatte sich vorige Woche Joachim Lengsfeld in einem Leserbrief im SÜDKURIER beklagt, dass die Anwohner seit 2008, als der Abriss der Lauffenmühle-Halle begann, Staub und Lärm ertragen müssten.

Lärm, der ihnen auch die Nachtruhe raube, weil Lastwagen die Fachmärkte nachts anfahren oder vom Parkplatz bei der Energieversorgung Südbaar ihre Fahrzeuge eine halbe Stunde vor dem Start warmlaufen ließen. Wegen der warmlaufenden Lkws will Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy sich mit Bürgermeister Markus Keller kurzschließen.