Bargen Blumberg-Bargen: Zoll gibt Pläne am Freitag bekannt

Wie es am Schweizer Zollamt Bargen personell weitergeht, wird am Freitag bekannt gegeben. Das war auf Nachfrage zu erfahren. Ursprünglich sollte das Zollamt mit elf weiteren Zollstellen in der Ostschweiz dem Schweizer Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 zum Opfer fallen. Heftiger Widerstand von den dort ansässigen Speditionen, Politik, Wirtschaft, Verbänden und Kommunen führte letztlich dazu, dass mit dem Ständerat und dem Nationalrat beide Parlamentskammern gegen die Schließung votierten.



Die IHK Schwarzwald-Bara-Heuberg hatte danach in einer Stellungnahme betont, nun müssten in Bargen auch die Öffnungszeiten erhalten bleiben. Eine Reduzierung der Öffnungszeiten, so hieß es, würde einer Teilschließung gleichkommen.