Kommingen Blumberg: Anwohner in Kommingen werden angeschrieben

Die Anlieger in Kommingen an der Straße nach Nordhalden werden angeschrieben und über die schon begonnene Sanierung informiert

Blumberg (blu) Die Anlieger der Alpenstraße in Kommingen werden wegen der Straßensanierung direkt angeschrieben und erhalten die Ansprechpartner beim Landratsamt, bei der Baufirma und der Stadt, teilte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy am Donnerstag nach einer Abstimmung mit dem Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Die Zufahrt zu den einzelnen Häusern sei mittlerweile gewährleistet, größere Anlieferungen könnten nach Abstimmung mit der Firma erfolgen. Die Alpenstraße ist Teil der Kreisstraße von Kommingen nach Nordhalden, die seit Montag sechs Wochen lang saniert wird und deshalb für den Durchgangsverkehr voll gesperrt ist. Anwohner in Kommingen und Nordhalden hatten sich von den Verantwortlichen nicht informiert gefühlt. Dies wurde am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt bekannt.