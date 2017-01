Blumberg Blumberg: Anonymes Schreiben greift Stadt Blumberg und Museumsbahn an

Anonymes Schreiben an die Staatsanwaltschaft Konstanz stellt kritische Fragen zu Mitgliederwerbung der Stadt für den Verein Wutachtalbahn e.V. im Jahr 2012/2013

Blumberg – Mit Volldampf dabei sein! So warben die Stadt Blumberg und der Verein Wutachtalbahn e.V. am 2. August 2012 gemeinsam um Mitglieder für den Verein Wutachtalbahn, der die weltbekannte Blumberger Sauschwänzelbahn seit ihrem Start als Museumsbahn 1977 unterstützte. Der Verein stellte das rollende Material wie Lokomotiven und Waggons, seine Mitglieder stellten auch Lokomotivführer und Heizer, die zum Teil auch bei der Stadt angestellt waren, und die Mitglieder engagierten sich jährlich in Hunderten von ehrenamtlichen Stunden. In dem Aufruf wurde dafür geworben, sich aktiv für den Verein zu engagieren, etwa als Schaffner, oder im Barwagen, oder den Verein als passives Mitglied finanziell zu unterstützen.

Anonymes Schreiben: Gestern erhielt der SÜDKURIER ein anonymes Schreiben, das an die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Regierungspräsidium adressiert war mit der Bitte zu prüfen, ob die Stadt eventuell in unzulässiger Weise versucht habe, Einfluss auf den Verein und die Vereinsentwicklung zu nehmen und wenn ja, ob dies strafrechtlich zu verfolgen oder ein Verstoß gegen kommunales Recht sei.

Gestern erhielt der SÜDKURIER ein anonymes Schreiben, das an die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Regierungspräsidium adressiert war mit der Bitte zu prüfen, ob die Stadt eventuell in unzulässiger Weise versucht habe, Einfluss auf den Verein und die Vereinsentwicklung zu nehmen und wenn ja, ob dies strafrechtlich zu verfolgen oder ein Verstoß gegen kommunales Recht sei. Bürgermeister Markus Keller wies die Vorwürfe in einer ausführlichen schriftlichen Stellungnahme alle entschieden zurück (siehe Bericht unten).

wies die Vorwürfe in einer ausführlichen schriftlichen Stellungnahme alle entschieden zurück (siehe Bericht unten). Zum Inhalt: Im Jahr 2012/2013 gab es bei der Museumsbahn Sauschwänzlebahn Streit zwischen der Stadt Blumberg und dem Verein Wutachtalbahn e.V (WTB)wegen der Durchführung des Betriebes und der Finanzen, hießt es. Der Verein WTB habe zu wenig Unterstützung seitens der Blumberger Bevölkerung beklagt, da fast alleVereinsmitglieder von außerhalb kommen. Die Stadt, so hieß es, habe eine Werbeaktion gestartet, um Neumitglieder zu gewinnen, aber nicht nur, um den Fahrbetrieb zu unterstützen, sondern um durch passive Mitglieder bei Versammlungen der WTB Mehrheitsentscheidungen im Sinne der Stadt Blumberg beziehungsweise der Blumberger Kommunalpolitik herbeiführen zu können und so die Marschrichtung der WTB zu beeinflussen.

Im Jahr 2012/2013 gab es bei der Museumsbahn Sauschwänzlebahn Streit zwischen der Stadt Blumberg und dem Verein Wutachtalbahn e.V (WTB)wegen der Durchführung des Betriebes und der Finanzen, hießt es. Der Verein WTB habe zu wenig Unterstützung seitens der Blumberger Bevölkerung beklagt, da fast alleVereinsmitglieder von außerhalb kommen. Die Stadt, so hieß es, habe eine Werbeaktion gestartet, um Neumitglieder zu gewinnen, aber nicht nur, um den Fahrbetrieb zu unterstützen, sondern um durch passive Mitglieder bei Versammlungen der WTB Mehrheitsentscheidungen im Sinne der Stadt Blumberg beziehungsweise der Blumberger Kommunalpolitik herbeiführen zu können und so die Marschrichtung der WTB zu beeinflussen. Insgesamt wurden 87 Blumberger Neumitglieder des Vereins WTB, davon 50städtische Bedienstete. Nachdem der Verein WTB nur aktiven Mitgliedern das Stimmrecht einräumen wollte, seien von den 87 Mitgliedsantragen mindestens 72 wieder zurückgenommen worden. Weit über 90 Prozent der Rücknahmen seien mittels einer einheitlichen Vorlage der Stadt erfolgt. Die Neumitglieder, so wird behauptet, hätten den Beitrag (40 Euro pro Person) nicht selbst bezahlen müssen, er wäre übernommen worden. Unterstellt wird in dem Schreiben anhand eines Presseberichts, die Stadt hätte wohl den Beitrag für diese passiven Mitglieder übernommen. Diese 72 Personen, so heißt es weiter, hätten also überhaupt nicht beabsichtigt, aus eigenem Interesse Mitglied der WTB zu werden. Wenn sie sich so sehr für die Museumsbahn intressiert hätten, hätten sie beim anderen Museumsbahnverein, der IG WTB e.V., Mitglied werden können.

Neumitglieder des Vereins WTB, davon 50städtische Bedienstete. Nachdem der Verein WTB nur aktiven Mitgliedern das Stimmrecht einräumen wollte, seien von den 87 Mitgliedsantragen mindestens 72 wieder zurückgenommen worden. Weit über 90 Prozent der Rücknahmen seien mittels einer einheitlichen Vorlage der Stadt erfolgt. Die Neumitglieder, so wird behauptet, hätten den Beitrag (40 Euro pro Person) nicht selbst bezahlen müssen, er wäre übernommen worden. Unterstellt wird in dem Schreiben anhand eines Presseberichts, die Stadt hätte wohl den Beitrag für diese passiven Mitglieder übernommen. Diese 72 Personen, so heißt es weiter, hätten also überhaupt nicht beabsichtigt, aus eigenem Interesse Mitglied der WTB zu werden. Wenn sie sich so sehr für die Museumsbahn intressiert hätten, hätten sie beim anderen Museumsbahnverein, der IG WTB e.V., Mitglied werden können. Zeitpunkt: Um unschuldige Opfer zu schützen, könne dieses Schreiben erst jetzt versendet werden, heißt es abschließend.

Bürgermeister Markus Keller weist die Vorwürfe zurück

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller wies die Vorwürfe in dem anonymen Schreiben auf Anfrage in einer ausführlichen Stellungnahme zurück.