Blumberg-Achdorf Blumberg: Achdorfer Osterbasar findet großen Anklang

Über 20 Aussteller erhalten beim 17. Achdorfer Osterbasar große Anerkennung. Zeitweilig herrscht dichtes Gedränge in den Räumen und an den Ständen im Freien

Achdorf - Der 17. Achdorfer Osterbasar im und am Haus des Gastes wurde am Sonntag zu einem großartigen Ereignis. Unter der Regie von der Famlie Bäurer vom gleichnamigen Weinlädele, der Bläserjugend und den Betreibern des Café´s lif alles wie am Schnürrchen.

Mehr als 20 Aussteller unterbreiteten ihren zahlreichen Gästen und Besuchern vielfältige Angebote. An den Ständen konnten sich die Besucher des Osterbasars erst einmal in Ruhe alles anschauen, was auch zur Genüge getan wird. Breit gefächert waren die Angebote. Bastelarbeiten haben Scheffelschüler erfolgreich zu zivilen Preisen angeboten. Am Stand des ''Weinlädele Bäurer" verkosteten die Gäste erlesene Weine, Sekt und scharfe Sachen. In dem Bereich war auch die Tombola angesiedelt. Der Erlös daraus gehe an eine soziale Einrichtung, so Rolf Bäurer auf Anfrage.

Fleißige Helfer aus den Reihen des Café und der Bläserjugend, jonglierten die Essensteller durch die dichten Reihen der Besucher, die sich über den Service freuten. Die Bläserjugend hatte den Nachmittag übernommen und servierte leckere Tortenvariationen und Kuchen. An den Ständen mit Osterschmuck, gepflegten Getränken, Leckereien jeglicher Art, Osterprodukte aus Heu, Fisch und geräucherte Wurst- und Fleischwaren, herrschte zeitweilig drangvolle Enge.

Auch Angehörige der Caritas-Altenpflege und Sozialstation hatten ihren Stand und boten österliches Flair an. Richard Längler und seine Ehefrau boten unter anderem Lachsbrötchen an, die weggingen wie die sogenannten warmen Semmel. Es wurdem vor allem Genussmittel und Waren aus der Region angeboten. Auch die anderen Anbieter kamen aus der Region Schwarzwald-Baar und darüber hinaus. Beim Schlendern über den Osterbasar kamen die Besucher nicht am Stand eines Weinbrenners, der edle Brände zum Verkosten anbot, vorbei. Auch der Honig und die Hausmacherprodukte aus Aselfingen waren sehr begehrt. "Diesen kleinen aber feinen Ostermarkt gönne ich mir jedes Jahr", sagte eine Mutter mit ihren Kindern. Eine andere Familie musste ihre Kinder bändigen, wollten sie doch an jedem Stand etwas erwerben. "Wir haben hier schon vieles für Ostern entdeckt", hieß es. Am Ende waren es nicht nur Bettina und Rolf Bäurer, die über die sich über die vielen Besucher des Osterbasars gefreut haben. "So viele Gäste haben wir wohl noch nicht bei unserer Veranstaltung gehabt wie diesmal", so Rolf Bäurer.

Bildergalerie im Internet: