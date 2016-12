Blumberg Blumberg: Abendsingen im Garten der Kindertagesstätte St. Josef

Die Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde Blumberg pflegt vor Weihnachten einen schönen Brauch

In diesem Jahr fand das Abendsingen in der Kindertagesstätte (Kita) Sankt Josef in Blumberg im Garten der Einrichtung statt. Alljährlich haben die Erzieherinnen der Schützlinge der Kita dieses Adventssingen mit den Kindern vorbereitet. In angenehmer Umgebung haben sich die Kinder unter einem kerzengeschmückten Baum versammelt, um ihre Weihnachts- und andere Lieder den Eltern, Geschwistern und Großeltern vorzusingen. Die Umgebung des Singkreises ist mit allerlei Kerzen geschmückt, die den Garten in eine schöne, schummrige Atmosphäre versetzen. Instrumental begleitet wurden die Mädchen und Buben von Sabine Scherer und Regina Schmieder.

Nach der Begrüßung der Gäste durch Kindergartenleiterin Ulrika Lielek-Sauter kam die Kinderschar unter der Leitung von Susanne Schmidt in den Garten. Sie stellten ihre Lichter auf die Bänke rund um den Festbaum. Die Fröhlichkeit der Kinder war ansteckend. Nicht nur der Gesang der Mädchen und Jungen begeisterte die Gäste, auch ihre Gedichte, das Spiel der Kinder, ließ die Herzen der Zuschauer höher schlagen. Ja, einen Tanz führten die Kinder schließlich auch vor. Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen und wecken Freude in allen Herzen, hieß es. Susanne Schmidt hatte den Reigen mit einer kleinen Geschichte über eine kleine Schnecke in der Weihnachtsnacht eröffnet. Später trafen sich alle in der Kita zu einer gemütlichen Stunde.