Blumberg Blumberg: 27. ESB-Tischtennisturnier mit Rekordbeteiligung

Beim 37. ESB-Tischtennisturnier in der Blumberger Eichberg-Sporthalle gingen über 140 Aktive an den Start

Blumberg (bal) Zu spannenden sportlichen Auseinandersetzungen kam es am Sonntag an den grünen Platten in der Blumberger Eichberg-Sporthalle. Sportlerinnen und Sportler aus der gesamten Region und der Schweiz hatten wieder zu diesem sportlichen Ereignis den Weg nach Blumberg gefunden. Aus dem Blumberger Tischtennisclub (TTC) waren elf Aktive dabei, die sich wacker schlugen. So wurden José Vazquez und Dieter Koulmann im Doppel in der Klasse C Herren Turniersieger. Dieter Koulmann belegte im Einzel in seiner Klasse einen zweiten Platz. Dritte Plätze belegten die Spieler des TTC Blumberg Manfred Görlinger, der zusammen mit Salomon Brugger vom FTV Freiburg einen zweiten Platz im Herrendoppel erringen konnte, sowie Steven Kaltenbrunner und Ali Tüysüz im Doppel.

Gerhard Schade vom TTC Riedöschingen kam in die Endrunde und landete auf dem dritten Rang in seiner Klasse. 14 Vereine waren mit ihren gemeldeten Sportler bis in die Endrunden vorgedrungen.

Bei den Damen wurden Natalie Obergfell (TV St. Georgen), Evita Wiedemann (TTF Stühlingen), Sharon Delfino (TTC Lauchringen) Turniersieger in den Einzeldisziplinen. Im Doppel hatten Anne-Kathrin und Natalie Obergfell die Nase vorn. Die Szene bei den Herrenteams beherrschten Ivan Slavic (FTV Freiburg), Jens Lasarzick (TTF Stühlingen), Leo Büchel und Niklas Vollstädt (beide SPVGG Frickingen). Im Doppel lagen Lasse Barth (FTV Freiburg) und Tobias Steinbrenner (TB Oldenburg) vorn. Außerdem auch Sven Demuth und Armin Fries (beide TTF Stühlingen) und José Vazquez und Dieter Koulmann (beide TTC Blumberg). Die Siegerehrungen nahm Michael Leiße aus dem Vorstandsteam des TTC Blumberg vor. Er leitete zusammen mit Dominique Döhring, Mike Jegg, Hubert Witteler und Anja Müller das Turnier. Die Kräfte für den Wirtschaftsbetrieb arbeiteten in zwei Schichten. Sie erhielten bei der Siegerehrung viel Anerkennung von Michael Leiße, der Urkunden und Präsente, darunter auch gesponserte Geldgeschenke, an die erfolgreichen Sportler verteilte.