Blumberg Blumberg: 14-Jähriger baut mit Auto der Eltern heftigen Unfall

Einen heftigen Unfall mit dem Auto der Eltern verursachte ein 14-jähriger Blumberg am Sonntagabend in Blumberg, meldet die Polizei. Ohne, dass es die Eltern mitbekamen, nahm der 14-Jährige den Autoschlüssel seiner Eltern an sich und startete – zusammen mit einem 13-jährigen Freund als Beifahrer – das Fahrzeug. Weit kamen die beiden Jungs allerdings nicht.



Kurz vor dem Kreisverkehr Gartenstraße und Friedhofstraße verlor der 14-Jährige um 20.40 Uhr die Kontrolle über den Pkw, geriet mit dem Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Hauswand eines Gebäudes der Gartenstraße. Die beiden Kinder hatten Glück, sie blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden von etwa 7000 Euro, am Gebäude entstand erheblicher Schaden von etwa 10000 Euro. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen seiner Autofahrt und den dabei verursachten Unfall zu.