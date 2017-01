Blumberg Bilanz der Blumberger Feuerwehr: Einsatzbereiche haben sich bewährt

Die Blumberger Feuerwehr hatte voriges Jahr 98 Einsätze. Das sind 20 weniger als im Jahr 2015, als die Aktiven 118 Mal alarmiert wurden. Doch allein zwischen Heiligabend und Silvester ging sechs Mal der Pipser, der letzte Einsatz war an Silvester eine Notfall-Türöffnung zu einer Wohnung, in der sich eine hilflose Person befand. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER ziehen Kommandant Stefan Band und seine beiden Stellvertreter Peter Frey und Norbert Rösch Bilanz.

Die größten Herausforderungen waren der Chemieunfall bei der Firma Hartchrom in Zollhaus sowie ein größerer Waldbrand in Riedöschingen Richtung Tengener Talhof, dort war auch die Feuerwehr Tengen mit im Einsatz. Mit dem Gefahrgutzug war eine Blumberger Gruppe auch beim Chemieunfall in Donaueschingen in der Raiffeisenstraße unterwegs.

Ein Schwerpunkt war 2016 Riedöschingen mit 14 Einsätzen, neben dem Waldbrand wurde die Wehr unter anderem auch zu Wohnungsbrändem gerufen. Insgesamt gab es vier Küchen- und Wohnungsbrände.

Ausrückebereiche wichtig: "Als enorm hilfreich haben sich dabei die Ausrückebereiche erwiesen", erklärt Peter Frey, ohne sie kämen sie kaum mehr zu Streich. "Bei dem Wohnungsbrand in Riedöschingen hatten wir drei Abteilungen vor Ort, die in das Haus gingen", erläutert Norbert Rösch, selbst noch Abteilungskommandant in Kommingen, es waren Riedöschingen, Kommingen und Nordhalden. Kommandant Stefan Band betont: "Mit den Ausrückebereichen garantieren wir unsere Eintreffzeiten von 15 Minuten nach der Alarmierung."

Immer mehr Notfall-Türöffnungen: In den letzten Jahren betreffen relativ viele Einsätze Notfall-Türöffnungen, wenn sich hilflose Personen in einer Wohnung befinden, fast wöchentlich hätten sie so einen Notfall, schildern die Gesprächspartner. "Daran sehen wir, dass die Bevölkerung immer älter wird und immer mehr Menschen hilfloser, die deshalb Hilfe brauchen", sagt Kommandant Band.

Schlagfähigkeit erhöht: Deutlich erhöht habe sich die Schlagfähigkeit durch die Neuanschaffung von Fahrzeugen. Die Abteilung Stadt erhielt ein neues Fahrzeug (LF 20), Kommingen erhielt ein Mittleres Löschfahrzeug mit eingebautem Tank (MLF). Mit den Anschaffungen setze die Stadt das Feuerwehrkonzept um, das die Modernisierung der Ausrüstung vorsehe. Voraussetzung für das Fahrzeug in Kommingen war der Bau des Feuerwehrgerätehauses als Anbau an das Gemeinschaftshaus, was auch mit viel Eigenarbeit bewerkstelligt wurde, macht Norbert Rösch deutlich.

Psychische Belastung: Besonders belastend waren die Einsätze, wo sie zwei aktive Kameraden bergen mussten, die durch einen Eigenunfall ums Leben gekommen seien, sagte Peter Frey. "Da sind wir froh, mit Pfarrer Guido Palazzari einen ausgebildeten Notfallseelsorger in den eigenen Reihen zu haben."

Ausblick auf 2017: Auch dieses Jahr steht bei der Feuerwehr viel an. "Wir sind froh, dass wir endlich das Gerätehaus in Achdorf auf den Weg gebracht haben und hoffen, dass wir das Gerätehaus in Blumberg vollenden werden", nennt Peter Frey zwei Vorhaben. In Fützen ist in den Pfingstferien das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager, darauf freuen sich die Kameraden jetzt schon. Im Juni wird das neue Fahrzeug (MLR) an die Abteilung Riedböhringen ausgeliefert, das dortige Fahrzeug erhält Hondingen und das Hondinger Fahrzeug kommt nach Nordhalden, das bisher das älteste Feuerwehrfahrzeug hat. "Dann sind mit einem Schlag drei Abteilungen modernisiert", so Peter Frey. Kommandant Band blickt nach vorne: "Wir hoffen, dass alle Kameraden wieder gesund von ihren Einsätzen zurückkommen und dass möglichst wenig Unfälle passieren."