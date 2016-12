Betrüger erfragen Gerätenummern von Strom- und Gaszählern

Die Polizei warnt vor Betrügern, die am Telefon Gerätenummern von Strom- und Gaszählern erfragen

Mit der Masche von Trickbetrügern versuchen derzeit dubiose Anrufer im Raum Blumberg an die Gerätenummern von Strom- und Gaszählern zu gelangen, teilt die Polizei mit. Wie der Polizei bekannt wurde, erhielt ein Einwohner aus Blumberg einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines Energieversorgungsunternehmens. Der vermeintliche Mitarbeiter gab vor, dass bei der neulich durchgeführten Ablesung des Strom- und Gaszählers es versäumt worden sei, die Zählernummern zu notieren und bat den Angerufenen, die Gerätenummern zu nennen. Mit den so ergaunerten Zählernummern würden den Betroffenen ohne deren Wissen, neue Strom- und Gaslieferverträge untergeschoben, heißt es. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Seien Sie misstrauisch und geben Sie am Telefon keine persönliche Daten preis. Rufen Sie im Zweifelsfall Ihrem Energieversorger zurück. Notieren Sie sich Namen und Telefonnummer des Anrufers.