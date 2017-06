Blumberg Betriebsratsvorsitzender von Federal Mogul in Blumberg tritt zurück

Betriebsratsvorsitzender von Federal Mogul in Blumberg tritt zurück

Der Betriebsrat von Blumbergs größtem Arbeitgeber Federal Mogul muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen

Blumberg (blu) Haydar Dogan, seit 2014 Betriebsratsvorsitzender von Blumbergs größtem Arbeitgeber Federal Mogul, gab sein Amt am Montag ab. Dogan bestätigte auf Anfrage die Information des SÜDKURIER, als Grund nannte er, er finde im Betriebsratsgremium seiner Meinung nach keine Mehrheit mehr für seine Vorstellungen, die Mitarbeiterinteressen zu vertreten. Sein Amt als Betriebsrat behalte er. Dogan war einer der beiden freigestellten Betriebsräte neben seinem Stellvertreter Klaus Hensler. Diese Woche hatte Dogan ein paar Tage frei, am Montag werde er wieder in der Produktion beginnen, erklärte er.

Von Werksleiter und Geschäftsführer Frank Scheppe erhielt der SÜDKURIER auf Anfrage folgende Stellungnahme: „Wir respektieren die Entscheidung von Herrn Dogan, als Vorsitzender des Betriebsrats zurück zu treten. Die Geschäftsleitung bedauert diesen Schritt und dankt Herrn Dogan für die gute Zusammenarbeit in dieser Funktion.“

Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Klaus Hensler sagte auf Anfrage, auch der Betriebsrat bedauere den Rücktritt des Kollegen. Am Donnerstag, 6. Juli, würden sie einen neuen Vorsitzenden wählen, das Gremium hat 13 Mitglieder. Ob Hensler (61), der früher schon Vorsitzender war, kandidieren wird, ließ er offen. Er wolle über das Wochenende zuerst die Betriebsratsmitglieder in die Verantwortung nehmen, sich Gedanken über einen Vorsitzenden zu machen.

Bedauern auch bei der IG Metall. "Wir bedauern den Rücktritt und sind auch etwas überrascht, weil wir mit Haydar Dogan eine Zukunftsperspektive für den Standort Blumberg gesehen haben", erklärte Betreuer Oliver Böhme. Er wies darauf hin, dass Dogan voriges Jahr den Abbau von 120 Stellen im Werk Blumberg verkraften muste. Dogan sei bei Federal Mogul auch Mitglieder des Betriebsrats für die Produktlinie gewesen.