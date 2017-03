Betreuungsangebote in Blumberg vom Kleinkind bis zum Siebtklässler

Stadt rundet ihr Betreuungsangebot ab durch Ganztagsbetrieb an den weiterführenden Schulen

Die Stadt Blumberg hat jetzt ein durchgehendes Betreuungskonzept von der Kinderkrippe bis zu den beiden weiterführenden Schulen (Klassen fünf bis sieben). Einstimmig hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die Ausgaben in Höhe von 57 000 Euro gebilligt, die zur Umsetzung des Ganztagsbetriebs an der Werkrealschule und der Realschule notwendig sind. Allen Beteiligten ist dabei klar, dass der Rahmen zwar steht, im Laufe des nächsten Schuljahrs aber mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle nachjustiert werden muss – denn im Augenblick weiß das Rathaus noch gar nicht ganz genau, von wie vielen Schülern beziehungsweise deren Eltern der Ganztagsbetrieb überhaupt nachgefragt wird, denn Anmeldeschluss ist erst am 30. April.

Hannes Jettkandt, Sprecher der Freien Liste, machte auf die Prämisse aufmerksam, die allen Überlegungen zur Einführung des Ganztagsbetriebs zugrunde liegt: Man wolle ihn, „weil das heute einfach zur Schule dazugehört“, gleichzeitig dürfe dieser aber nicht zulasten der Schüler gehen, die ihn nicht brauchen. Denn diese Schüler seien noch in der Mehrzahl. Jettkandt: „Gott sei Dank gibt es noch Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen.“ Jürgen Fischer von der CDU sprach von einem „logischen Schritt“ und Ursula Pfeiffer (SPD) betonte, auf einem „guten Weg“ zu sein. Der fraktionslose Hermann Zorbach stellte eine Frage, auf die Rathaus und Gemeinderat nur ganz schwer eine Antwort geben können: "Was machen wir mit den Schülern, die eine Ganztagsbetreuung nötig hätten, von ihren Eltern aber nicht angemeldet werden?"

Stadt und Gemeinderat haben ganz bewusst in Kauf genommen, dass die Realschule vom Kultusministerium wegen fehlender Rhythmisierung des Konzepts nicht als Ganztagsschule genehmigt wurde und sie somit keinen Anspruch auf zusätzliche Lehrerstunden hat. Die Rhythmisierung beinhaltet eine ausgewogene Verteilung des Unterrichts auf den Vor- und Nachmittag, längere (Bewegungs-)Pausen sowie gegebenenfalls einen späteren Unterrichtsbeginn. Dadurch sollen laut Kultusministerium neurobiologische und physiologische Aspekte des Lernens stärker berücksichtigt werden. Doch hätte man die Rhythmisierung an der Realschule umgesetzt, dann hätte das Nachteile für die Schüler zur Folge gehabt, die nach dem Unterricht nach Hause gehen.

Damit's in der Mensa nicht zu Staus kommt, wird Realschulrektor Egon Bäurer die Stundenpläne der 5. und 6. Klassen so anpassen, dass diese Kinder die Mensa bereits um 12.40 Uhr besuchen können. Sie öffnet um 12.30 Uhr für die Lehrer und Schüler, die ein frühes Unterrichtsende haben. Ab 12.45 Uhr kommen die Halbtagsschüler der Werkreal- und der Realschule, ab 13.05 Uhr sind dann die Grundschüler an der Reihe.

Und wie sieht der Ganztagsbetrieb für einen Schüler ganz konkret aus? Nach dem Vormittagsunterricht geht’s zum Mittagessen in die Mensa. Im Anschluss kann er offene Angebote auf dem ganzen Schulgelände nutzen. Es gibt einen Spieleverleih, Rückzugsorte zum Entspannen und das Internetcafé ist auch geöffnet. Anschließend geht’s an die Hausaufgaben, wobei jedem Schüler ein Hausaufgabencoach zur Seite gestellt wird. Und dann gibt es noch die Arbeitsgemeinschaften, die natürlich auch den Halbtagsschülern offen stehen.

Kernpunkte

Das Rahmenkonzept der Ganztagsbetreuung beinhaltet folgende Kernpunkte: