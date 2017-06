Blumberg Betreuung von Kindern wird in Blumberg teurer

Kita-Gebühren sollen um sechs Prozent steigen. Grundschule Riedböhringen steht vor Veränderungen.

Als die Erzieherinnen und Erzieher im Jahr 2015 für eine bessere Bezahlung vor allem in Großstädten auf die Straße gingen, da ernteten sie für ihre Forderungen viel Verständnis. Die wichtige pädagogische Arbeit, die in Kindergärten, Kinderhorten und Kindertagesstätten geleistet werde, gehöre angemessen entlohnt, so der allgemeine Tenor. Der Tarifabschluss, der Ende 2015 getroffen wurde, brachte für das Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen teilweise erhebliche Verbesserungen, vor allem bei der Eingruppierung. Und wer muss die Zeche bezahlen? Die Eltern, die ihren Nachwuchs in einer Kinderbetreuungseinrichtung versorgt sehen wollen. In Blumberg sollen die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 um rund sechs Prozent erhöht werden. Dieser Vorschlag der Stadtverwaltung muss noch durch den Gemeinderat, der am Donnerstag, 22. Juni, tagt.

Bei der Erhebung der Gebühren orientieren sich die Kommunen in Baden-Württemberg an Empfehlungen, die Vertreter des Gemeindetags und des Städtetags mit den Kirchenleitungen und den kirchlichen Fachverbänden aushandeln. Dabei wird angestrebt, dass 20 Prozent der Betriebsausgaben einer Kinderbetreuungseinrichtung durch die Elterbeiträge gedeckt werden sollen. Damit ist klar: Obwohl an der Gebührenschraube gedreht wird, bleiben Kindergärten nach wie vor hochsubventionierte Einrichtungen.

Da die Steigerung der Kosten abzusehen war, entschieden sich Gemeinderat und Verwaltung, bereits für das laufende Kindergartenjahr die Gebühren um fünf Prozent anzuheben, denn sonst hätten sie jetzt um elf Prozent erhöht werden müssen, um auf den 20-prozentigen Elteranteil zu kommen – und diesen großen Sprung wollte niemand den Eltern zumuten. Die Planungen sehen vor, ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 zur normalen Drei-Prozent-Steigerungsrate zurückzukehren.

Änderungen zeichnen sich aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und einer Elterbefragung im Kindergarten Riedböhringen ab. Dort gibt es bislang zwei Gruppen, beide mit denselben Öffnungszeiten: nämlich montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr und dienstags bis donnerstags von 14 bis 16.15 Uhr. Die Verwaltung schlägt nun vor, bei einer Gruppe diese Öffnungszeiten zu belassen. Bei der zweiten Gruppe kann sie sich vorstellen, dass die Kinder nur vormittags von 7.30 bis 13.30 Uhr kommen beziehungsweise nur an zwei Nachmittagen (dienstags und donnerstags). Im Haupt- und Finanzausschuss haben sich die Gemeinderäte mit diesem Thema bereits nichtöffentlich befasst. Das Gremium hat sich dafür ausgesprochen, die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten Riedböhringen ganz abzuschaffen, dafür sollen sich die Erzieherinnen in beiden Gruppen bis 13.30 Uhr mit den Kindern beschäftigen.

Vor einer Neuerung steht auch die Grundschule Riedböhringen. Sie soll ab September 2018 als Pilotprojekt zur verlässlichen Grundschule zwischen 7.30 und 13.30 Uhr werden. Die dafür notwendigen Räume könnten in der Schule oder im Kindergarten eingerichtet werden. Bei der dann nötigen Betreuungskraft müsse es sich nicht zwingend um eine pädagogische Fachkraft handeln, so das Rathaus. Mittelfristig sollen auch die Eltern von Grundschulkindern in Fützen und in Riedöschingen ihren Nachwuchs am Vormittag verlässlich betreut wissen. Ob dafür eine Nachfrage besteht, will die Stadtverwaltung zusammen mit der Schulleitung prüfen.

Außerdem schlägt die Verwaltung vor, zehn Ganztagsplätze im städtischen Sophie-Scholl-Kindergarten einzurichten. Auch im katholischen Kindergarten St. Joseph wäre es möglich, zehn zusätzliche Ganztagsplätze anzubieten (dort gibt es schon 30). Platz dafür sei laut einem Fachberater für katholische Einrichtungen auch vorhanden, man müsste nur neue Einrichtungsgegenstände wie zum Beispiel Betten neu kaufen. Nadine Götz, im Rathaus unter anderem für Kindergärten und Schulen zuständig, favorisiert aber den Sophie-Scholl-Kindergarten – damit die Eltern frei wählen können, ob sie ihr Kind in einen konfessionellen oder kommunalen Kinderhort anmelden. Auch die städtischen Kita müsste laut Landesjugendamt nicht ausgebaut werden, und das Essen könnte von der Schulmensa geliefert werden.

Und wie sieht es bei der Kleinkinderbetreuung aus? Die evangelische Krippe ist aktuell komplett ausgelastet und auch die städtische Kita Stadtzwerge hat ihre Kapazitätsgrenze fast erreicht. Laut Stadtverwaltung müsse darüber nachgedacht werden, einen Neubau auf dem Gelände des geplanten Schulcampus' zu realisieren.

Ausdifferenzierte Betreuungsstruktur spiegelt unterschiedliche Lebensentwürfe wider