Blumberg Betreuung in Blumberg sehr ausdifferenziert

Zahlreiche Neuerungen in den Kindergärten und einer Ortsteil-Grundschule

Der Gemeinderat hat zwei wichtige Entscheidungen getroffen, um das städtische Betreuungsangebot von Kindergarten- und Grundschulkindern fit für die Zukunft zu machen. An der Grundschule Riedböhringen soll ab September 2018 als Pilotprojekt die verlässliche Grundschule eingeführt werden, so wie das in der Kernstadt mit der Eichberg-Grundschule schon praktiziert wird. Verlässlichkeit soll dabei zwischen 7.30 und 13.30 Uhr gewährt werden. Die Ferienbetreuung der Kinder aus Riedböhringen wird aber weiterhin in Blumberg stattfinden. Auch die Grundschule in Fützen und Riedöschingen sollen mittelfristig verlässliche Öffnungszeiten bekommen.

Außerdem werden auf den 1. Januar 2018 hin zehn Ganztagsplätze im Sophie-Scholl-Kindergarten angeboten. Der katholische Kindergarten St. Joseph hätte auch über die Kapazität verfügt, zehn weitere Ganztagsplätze neben den 30 bestehenden einzurichten. Doch mit der Entscheidung zugunsten des Sophie-Scholl Kindergartens haben Eltern jetzt die Wahlfreiheit, ob sie ihren Nachwuchs in einem konfessionellen oder städtischen Kindergarten anmelden. Das war Bürgermeister Markus Keller ganz wichtig.

Auf Drängen der Riedböhringer Kindergartenleitung und der Elternvertreter hat der Gemeinderat auch eine Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses kassiert. Der wollte in beiden Gruppen ab September verlängerte Öffnungszeiten (7.30 bis 13.30 Uhr) einführen und die Regelöffnungszeit abschaffen. Die jetzt beschlossenen Öffnungszeiten sind komplizierter, entsprechen aber mehr der aktuellen Nachfrage: Eine Regelgruppe hat montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr. In der zweiten Regelgruppe gibt's zwei Alternativen: entweder montags bis freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr oder montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr und dienstags und donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr.

Außerdem hat der Gemeinderat eine rund sechsprozentige Erhöhung der Kindergartengebühren beschlossen – was unter anderem mit gestiegenen Personalkosten begründet wird.