Blumberg Beste Sportler der Blumberger Realschule erhalten Medaillen und Urkunden

Die Bundesjugendspiele der Blumberger Realschule waren der Abschluss eines intensiven Schuljahrs. Rektor Egon Bäurer ehrte die Schulbesten.

Am letzten Schultag werden an der Realschule die Schulbesten bei den Bundesjugendspielen vom Schulleiter mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie Urkunden ausgezeichnet. Bei den Mädchen ist Sina Kaufmann (8c) die Erfolgreichste gewesen, gefolgt von Jana Tischner (7b) und Sophia Kaufmann (5a). Lukas Tischner (9b) führt die Liste der Buben an, gefolgt von Kai Lengsfeld (9b) und Robin Merk (9c). Außerdem ehrte Rektor Egon Bäurer in Anwesenheit der Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaft Sport und allen Schülerinnen und Schülern fast 60 Mädchen und Jungen für ihre sportlichen Leistungen mit Ehrenurkunden. Auf dem Bild von links Kai Lengsfeld, Jana Tischner, Sina Kaufmann, Lukas Tischner, Sophia Kaufmann und Egon Bäurer. Bild: Reiner Baltzer