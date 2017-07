Blumberg Bernd Gehrke aus Blumberg: "Die Ernennung zum Sekretär des Erzbischofs hat mich überrascht"

Der aus Blumberg stammende Priester Bernd Gehrke wird am 1. September Sekretär des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger

Herr Gehrke, hat Sie die Ernennung zum Sekretär des Erzbischofs Stephan Burger überrascht?

Genau so war es. Da ich erst zum 1. April dieses Jahres zusätzlich die Aufgabe als Subregens, also als stellvertretender Leiter des Priesterseminars, übernommen habe, sah ich mich in naher und ferner Zukunft weiterhin in der Priesterausbildung tätig, zumal mir die Arbeit hier große Freude bereitet: die Begleitung der Ausbildungswege der Studenten, die jährliche fünfwöchige Exkursion nach Israel, die in meinen Arbeitsbereich fiel. Kurzum: Es hätte für mich keinen Grund gegeben, aus dem Collegium Borromaeum wegzugehen.

Erzbischof Stephan Burger stammt aus dem Löffinger Ortsteil Seppenhofen, sie kommen aus Blumberg, quasi aus der Nachbarschaft, kannten Sie sich schon von früher her?

Auch wenn Blumberg und Löffingen nur einen Steinwurf voneinander entfernt liegen: Erzbischof Burger ist seit 1990 Priester und war seither an den verschiedensten Orten unseres Bistums tätig. Damals war ich gerade zehn Jahre alt. Ein nachbarschaftliches Kennenlernen ist da ausgeschlossen.

Seit 2014 sind Sie im Priesterseminar Freiburg Rektor des Propädeutikums, seit April 2017 sind Sie Subregens des Priesterseminars. Wann sind Sie dem Erzbischof das erste Mal begegnet?

Während meiner eigenen Ausbildung in den Jahren 2008 und 2009, als uns angehende Priester der damalige Offizial Stephan Burger in die praktische Anwendung des Kirchenrechts einführte. Und dann wieder, als ich im September 2014 hier im Freiburger Priesterseminar begonnen habe. Damals war der Erzbischof ganz neu im Amt.

Wie haben sich die Kontakte seither entwickelt?

Erzbischof Stephan besucht das Priesterseminar regelmäßig, um mit den Studenten und mit uns Vorstehern Kontakt zu halten. Im Herbst eines jeden Jahres kommt er immer auch zu den Neuanfängern, die ich ja bisher betreut habe. Und dann gibt es noch die beiden Höhepunkte im Jahr, wenn der Erzbischof unsere Studenten zu Diakonen und zu Priestern weiht. Also es gab immer wieder die ein oder andere Möglichkeit, um mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Wer entscheidet im Ordinariat über so eine Ernennung, beziehungsweise wer macht die Vorschläge?

Ausgesprochen und damit wirksam wird die Ernennung durch den Erzbischof. Aber es gibt einen eigenen Personalchef, zudem eine Personalkommission, so dass der Prozess im Hinblick auf Stellenbesetzungen sehr breit aufgestellt ist. In meinem Fall hat mich der Erzbischof persönlich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen, was ich dann nach einer kurzen Bedenkzeit bejaht habe.

Was sind Ihre Aufgaben als Sekretär des Erzbischofs?

Ganz genau werde ich das sicherlich erst mit dem Dienstantritt am ersten September erfahren. Klar ist, dass ich vor allen Dingen für den liturgischen Bereich zuständig sein werde: Die Begleitung des Erzbischofs bei feierlichen Gottesdiensten, die Absprachen mit den verschiedenen Beteiligten (Musik, Ministranten etc.) im Vorfeld… Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass meine Tätigkeit als Sekretär des Erzbischofs nur eine 50-Prozent-Stelle ist. Mit der anderen halben Stelle werde ich die Leitung des Referates „Liturgie und Sakramente“ im Erzbischöflichen Ordinariat übernehmen. Da diese Kombination der beiden Stellen ein Novum ist, wird sich auch hier einiges erst entwickeln und ergeben müssen.

Gehört zu Ihren Aufgaben auch das Begleiten des Erzbischofs zu den Bischofskonferenzen? Wann und wo ist die nächste Bischofskonferenz?

Bei den Bischofskonferenzen dürfen die Sekretäre in der Regel zuhause bleiben. Dort tagen die Bischöfe dann alleine. Die nächste Bischofskonferenz findet im September in Fulda statt.

Als Rektor des Propädeutikums haben Sie die Geistlichen in Ihrer Heimat an den Hochfesten wie Weihnachten bei den Gottesdiensten unterstützt, namentlich die Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau im Raum Geisingen?

Das stimmt. Und das bereitet mir sehr große Freude. Auch unter dem Jahr war ich regelmäßig hier im Freiburger Umland, aber auch bis Offenburg und Lörrach als Aushilfe unterwegs. Zu Sonntagsgottesdiensten, ebenso zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Für meinen Dienst hier im Priesterseminar empfand ich das zudem als sehr bereichernd, weil die Studenten gleich bemerken, ob einer etwas nur theoretisch vermittelt oder auch praktisch umsetzt.

Haben Sie dafür künftig noch Zeit?

Bisher genügte der Blick in meinen Kalender. Jetzt hat wohl der Kalender des Erzbischofs auch noch ein Wörtchen mitzureden. Man wird sehen, was in Zukunft an Aushilfen noch möglich sein wird.

Bernd Gehrke wurde 1980 in Donaueschingen geboren und wuchs in Blumberg auf, seine Eltern sind Malermeister Karl Gehrke und Anita Gehrke. 2000 machte er in Donaueschingen sein Abitur. Von 2001 bis 2008 studierte er in Freiburg und München Theologie. Von 2008 bis 2010 leitete er sein Pastoral- und Diakonatspraktikum in der Seelsorgeeinheit Heidelberg-Süd, 2009 folgte die Diakonweihe in Oberkirch. 2010 wurde er in Freiburg zum Priester geweiht. Von 2010 bis 2013 war er Vikar in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim, von 2013 bis 2014 war er Vikar in der Seelsorgeeinheit Offenburg-Ost. Seit 2014 ist er am Freiburger Priesterseminar Rektor des Propädeutikums, des ersten Ausbildungskurses, seit April 2017 ist er Subregens. (blu)