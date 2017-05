Blumberg Bernd Frank aus Orsingen-Nenzingen ist Blumbergs neuer Schwimmmeister

Der neue Blumberger Schwimmmeister Bernd Frank ist seit April bei der Stadt Blumberg. Er stammt aus Orsingen-Nenzingen und hat viel Arbeit bis zum Saisonstart am 13. Mai

Blumberg – Im Panoramabad herrscht am Donnerstag emsiges Treiben. Auf dem Rasen und an den Becken liegen Kabel und gelbe Wasserschläuche. Und unten bei den Sprungbrettern steht der neue Schwimmmeister Bernd Frank, in Gummistiefeln und Arbeitshose. Mit einem kräftigen und freundlichen Hallo begrüßt er den Gast. Seit 1. April arbeitet er bei der Stadt Blumberg, doch man spürt bereits, der neue Schwimmmeister ist angekommen.

Im Moment läuft gerade das Schwimmerbecken voll, das bei der Sanierung und Modernisierung ebenso wie die gesamte Technik neu gemacht wurde. Das Volllaufen dauert, in dieser Zeit beginnt Frank das Spaßbecken nebenan zu richten. Das Becken wird gesäubert, dafür brauche er etwa zweieinhalb Tage.

gerade das Schwimmerbecken voll, das bei der Sanierung und Modernisierung ebenso wie die gesamte Technik neu gemacht wurde. Das Volllaufen dauert, in dieser Zeit beginnt Frank das Spaßbecken nebenan zu richten. Das Becken wird gesäubert, dafür brauche er etwa zweieinhalb Tage. Viel hat sich schon getan , seit Frank im Panoramabad begann. Die ganze Technik ist vorbereitet, alle wasserführenden System wie Mischpulte und Rohre, die im Zuge der Einwinterung entleert werden, sind wieder angeschlossen, so dass sie wieder mit Wasser gefüllt werden können. Und es wurden neun Bäume gepflanzt. Am Hang hinter dem Kiosk trat Quellwasser aus, dort mussten ein Drainage gelegt und danach der Rasen neu eingesät werden. Bis zum Start wird auch noch das Planschbecken gerichtet, ebenso die Spielgeräte wie das Klettergerüst. Nächste Woche kommt der Bauhof und stellt noch zusätzliche Abfalleimer sowie Tische und Bänke auf. Zudem erhalte das Bad noch neue Möbel zum Sitzen, und das Sonnensegel wird wieder aufgebaut.

, seit Frank im Panoramabad begann. Die ganze Technik ist vorbereitet, alle wasserführenden System wie Mischpulte und Rohre, die im Zuge der Einwinterung entleert werden, sind wieder angeschlossen, so dass sie wieder mit Wasser gefüllt werden können. Und es wurden neun Bäume gepflanzt. Am Hang hinter dem Kiosk trat Quellwasser aus, dort mussten ein Drainage gelegt und danach der Rasen neu eingesät werden. Bis zum Start wird auch noch das Planschbecken gerichtet, ebenso die Spielgeräte wie das Klettergerüst. Nächste Woche kommt der Bauhof und stellt noch zusätzliche Abfalleimer sowie Tische und Bänke auf. Zudem erhalte das Bad noch neue Möbel zum Sitzen, und das Sonnensegel wird wieder aufgebaut. Bernd Frank fühlt sich im Blumberger Panoramabad wohl. Von seinem Schwimmmeister-Büro schaut er über die Anlage, der Blick fällt auf den Sauweg unten und über die Wiesen dahinter bis zur Stadteinfahrt und den Lindenbühl. Das Ausbuschen im Rahmen der zweijährigen Sanierung und kompletten Modernisierung 2014/15 für rund fünf Millionen Euro macht sich auch beim Panoramablick bezahlt. "Mir tut das Grün gut", sagt der neue Schwimmmeister, er sei sehr naturverbunden, die Anlage am Eichberg findet er schön.

im Blumberger Panoramabad wohl. Von seinem Schwimmmeister-Büro schaut er über die Anlage, der Blick fällt auf den Sauweg unten und über die Wiesen dahinter bis zur Stadteinfahrt und den Lindenbühl. Das Ausbuschen im Rahmen der zweijährigen Sanierung und kompletten Modernisierung 2014/15 für rund fünf Millionen Euro macht sich auch beim Panoramablick bezahlt. "Mir tut das Grün gut", sagt der neue Schwimmmeister, er sei sehr naturverbunden, die Anlage am Eichberg findet er schön. Die schöne Lage des Panoramabads war für Bernd Frank neben einer neuen Aufgabe mit ein Grund, dass er sich für die Stelle in Blumberg beworben hat. Schon für die Eröffnungssaison voriges Jahr hatte damit geliebäugelt, doch die Stadt Blumberg hatte sich bekanntlich entschieden, die Betriebsführung ein Jahr der Firma Bädercompetence in Freiburg zu geben. Von Vertretern, die Schwimmbadtechnik vertreiben, hörte er, dass die Stadt jemand suche. Im Internet las er die Stellenausschreibung und bewarb sich. "Es ging schnell", sagt er. Die Stadt sei bemüht, seine Wünsche zu erfüllen.

war für Bernd Frank neben einer neuen Aufgabe mit ein Grund, dass er sich für die Stelle in Blumberg beworben hat. Schon für die Eröffnungssaison voriges Jahr hatte damit geliebäugelt, doch die Stadt Blumberg hatte sich bekanntlich entschieden, die Betriebsführung ein Jahr der Firma Bädercompetence in Freiburg zu geben. Von Vertretern, die Schwimmbadtechnik vertreiben, hörte er, dass die Stadt jemand suche. Im Internet las er die Stellenausschreibung und bewarb sich. "Es ging schnell", sagt er. Die Stadt sei bemüht, seine Wünsche zu erfüllen. Dem neuen Schwimmmeister macht die Arbeit bisher Spaß. Sein Wunsch ist es, die Bädegäste zufrieden zu stel len. "Ich genieße es zu sehen, dass die Leute sich wohl fühlen. Ein Schwimmbad ist ein Bereich, wo die Menschen sich entspannen können."

Zur Person

Der Saisonstart des Blumberger Panoramabads ist am Samstag, 13. Mai, ab 14.30 Uhr.

Bernd Frank (52) ist gelernter Schwimmmeister. Bis 2010 war er Schwimmmeister in Orsingen, als das Bad 2010 privatisiert wurde, musste er sich eine andere Arbeit suchen. Danach war er ein Jahr Schwimmmeister in Sigmaringen und zuletzt vier Jahre in Stockach, wo die Bäder über die Stadtwerke laufen. Er ist in Orsingen-Nenzingen verheiratet, das Ehepaar Frank hat vier Kinder. Seine Hobbys sind Musik, er spielt Klavier, ist Vorsitzender des Gesangvereins 1857 Nenzingen, wo er im Bass singt, und er imkert. (blu)