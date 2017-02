Blumberg Benefizkonzert in der evangelischen Kirche Blumberg begeistert Publikum

Die Projektband Women for Women gastiert in der evangelischen Kirche in Blumberg. Der Verein Women for Women hilft Witwen und alleinstehenden Frauen in Kenia mit der Spende von Milchkühen als Hilfe zur Selbsthilfe

Sehr gut besucht trotz des winterlichen Schneetreibens war das Benefizkonzert am frühen Sonntagabend in der evangelischen Kirche. Zum zweiten Mal gastierte die Projektband "Women for Women" in Blumberg und die vielen Besucher ließen sich informieren und dazu musikalisch inspirieren.



Der gleichnamige Tuttlinger Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, in einem der allerärmsten Gebieten Kenias verwitweten und verlassenen Frauen zu helfen. Frauen sind es, die oftmals mit vielen Kindern völlig allein und ohne Unterstützung sind. Sie bekommen vom Verein eine Milchkuh und somit die Chance, ihren Lebensunterhalt einschließlich Schulgeld für die Kinder bestreiten zu können. In einem Film informierte der Verein über seine Arbeit, die reichlich Früchte trägt und mittlerweile durch ein eigenes Organisationsteam mit kenianischen Mitarbeitern vor Ort unterstützt wird. Und unterstützt wird die Arbeit natürlich auch mit den außergewöhnlichen Konzerten, die die Projektband immer wieder gibt.



Zum Teil christlich geprägt sind die Titel des Programms, wie "Jesus in my house", bei dem die Zuhörer sich mit rhythmischem Klatschen gleich mit einbrachten oder auch "Bless the Lord" und der einfühlsamen Ballade "Get here". Trotz einige freier Plätze in den vorderen Kirchenbänken, blieben etliche Zuhörer lieber im hinteren Raum unter der Empore. Die Aufforderung, Platz zu nehmen beantworteten sie mit "Wir werden hier tanzen", was sie dann auch taten, aber nicht nur sie. Beim Bewegung animierendem Titel " Rollin in the deep" zeigte sich Leadsängerin Bettina Kuhn als perfekte "Rockröhre" und brachte die Kirche zum Rocken, zum großen Vergnügen der vielen Gäste, die spontan mitmachten.

Sanfte und nachdenkliche Töne hatten natürlich auch ihren Platz. Oftmals dann, wenn die Sänger Bettina Kuhn, Barbara Klobe und Bene Schreiber zusammen sangen und dazu kamen die oft hinreißenden Solis von E-Gitarre, Bass und Drums. Mit "Oh my Lord" stellte Bene Schreiber eine melodische Eigenkomposition vor, getragen von faszinierendem E-Gitarrensound. Variabel und stimmkräftig interpretierte Bettina Kuhn "Ich rufe von Dächern deinen Namen" und wurde spontan von einem klatschenden Publikum begleitet. Eine sehr liebevolle Hommage an den unlängst verstorbenen großen Sänger und Musiker Leonhard Cohen war sein "Halleluja". Im perfekten Zusammenspiel zwischen Stimmen und Instrumenten erklangen vier Strophen des breit angelegten Werks, lautstark lobend und preisend bis hin zum verhauchten Pianissimo. Mit dem eindringlichen Lied "The Rose" dankte die Band für den vielen Beifall und gab somit einen Ausblick auf den Frühling.

Der Verein

"WomenforWomen" ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit Sitz in Tuttlingen. Mit der Spende von Milchkühen will der Verein Witwen und alleingelassenen Frauen in Kenia unbürokratisch Hilfe zur Selbsthilfe geben. Seit 2013 hat der Verein, der 2010 die ersten beiden Kühe übergab, auch ein eigenes Team mit kenianischen Mitarbeitern vor Ort. Bislang wurden 325 Milchkühe übergeben. Die Tiere stammen vom heimischen Viehmarkt und sind tierärztlich untersucht. Eine Kuh kostet ungefähr 250 Euro. (stg)