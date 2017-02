Spielnachmittag der Epfenhofener Landfrauen für den närrischen Nachwuchs kommt gut an

Mit einer närrischen Abteilung der Kommentalmusikanten an der Spitze zogen Epfenhofener Kinder mit ihren Angehörigen gestern durchs Dorf und dann im Bürgerhaus Biesental ein. Dort wurden sie von den Landfrauen zu einem lustigen Spielnachmittag erwartet. Ein Hauptprogrammpunkt war der Jonglierkurs von Matthias Preißler. Zunächst zeigte der Pädagoge aus Epfenhofen auf der Bühne sein Können. Dann übten die Kinder das Jonglieren mit Stöcken, Bällen und Luftballons.



Silvia Schwörer, Chefin der Landfrauen Epfenhofen, begrüßte die muntere Schar und lud zu Staffelspielen ein. So galt es, Würfel durch die Kleidung rutschen zu lassen. Das gegenseitige Schubsen auf eine Zeitung machten den kleinen Narren ebenso viel Spaß, wie das Lösen eines gordischen Knotens. Die Reise nach Jerusalem kam ebenso gut an, wie der Griff in die Fühlkiste mit Teig, Nudeln und anderen interessanten Sachen. Beim Basteln von Papierkostümen wirkten auch Erwachsene mit. Als weiterer Höhepunkt begeisterte das Schokoladenessen die junge Narrenschar. Die Angehörigen in der gut gefüllten Halle sahen mit Freude ihrem Nachwuchs zu.