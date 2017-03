Blumberg Beim Reit- und Fahrverein Blumberg ist das Vorstandsteam fest in Frauenhand

Beim Reit- und Fahrverein (RuF) Blumberg ist Markus Bolli der einzige Mann im Vorstand, er ist für den Breitensport zuständig

Blumberg (bal) Beim Reit- und Fahrverein Blumberg (RUF) könnte Markus Bolli, der als einziger Mann im Vorstand für den Breitensport zuständig ist, durchaus einige Kollegen vertragen, die ihn und den Vorstand unterstützen. So ließ es die Vorsitzende Miriam Brugger in ihrem Bericht bei der Generalversammlung im Hotel Hirschen verlauten. Die Weiterführung des Vereins sei eigentlich Sache aller Mitglieder. Nur müssen die Mitglieder auch ihre Bereitschaft signalisieren, Ehrenämter zu übernehmen, und zwar auf allen Ebenen, machte sie den mehr als 20 anwesenden Mitgliedern deutlich. Miriam Brugger berichtete nicht nur in ihrem Jahresrückblick über das sportliche Geschehen im letzten Jahr. Sie kam auch auf einige grundsätzlich Dinge wie Änderungen in der Mitgliederverwaltung zu sprechen. Die Vorsitzende ließ sich eine beschlossene Beitragserhöhung zwischen zwei und drei Euro von der Mitgliederversammlung bestätigen.

Sportwartin Yvonne Scherer berichtete von den erfolgreichen Reitveranstaltungen auf den Fützener Reitplätzen, wie auch von den geselligen Veranstaltungen. Zum größten Ereignis wurde der Breitensportcup im Sommer mit den verschiedensten Disziplinen (wir berichteten). Über 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren mit ihren Pferden gestartet und haben ein hohes Ausbildungsniveau bewiesen.

Die Sportwartin blickte auf zahlreiche Ausritte und den Besuch im Pflegeheim zurück. Dort hatte sich eine Abordnung des Vereins mit ihren Pferden den Pflegebedürftigen vorgestellt.

Kassenverwalterin Hannah Woll konnte insgesamt ein positives Ergebnis präsentieren, auch wenn sich bei der Endabrechnung eine kleine Anzahl von roten Zahlen "eingeschlichen" hätten, wie sie ausführte. Dank der Rücklagen aus den Vorjahren kann der Verein einen solchen Abschluss durchaus verkraften. Hannah Woll habe ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit der Kassenprüferinnen Daniela Haarmann und Veronika Schmid durchgeführt, hieß es. Miriam Brugger gab einen Überblick über die sportlichen Ereignisse in diesem Jahr. Wolfgang Zimmermann stellte das neue Vereinsshirt vor.