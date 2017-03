Riedböhringen Beim MGV "Frohsinn" Riedböhringen herrscht Frohsinn

Der MGV \"Frohsinn\" Riedböhringen ist auf einem gutem Weg. Das gemeinsame Kirchenkonzert mit ökumenischen Chor \"Eingestimmt\" aus Blumberg war ein Höhepunkt

Riedböhringen – Beim MGV Frohsinn Riedböhringen herrscht weiterhin Frohsinn. Das wurde am Samstag auf der gut besuchten Generalversammlung im Gasthaus Hirschen in Riedböhringen deutlich. Musikalisch erlebte der Chor Ende Januar beim Kirchenkonzert mit dem ökumenischen Chor Eingestimmt und einigen Projektsängern einen Höhepunkt, wurde mehrfach betont. Für das Konzert in der vollen Riedböhringer Kirche und tags darauf in der Mundelfinger Kirche hätten sie viele positive Rückmeldungen erhalten, sagten Dirigentin Sarah Limberger und der Vorsitzende Manfred Hewer.