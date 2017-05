Riedböhringen Beim Frühjahrskonzert des MGV Riedböhringen begeistern vier Chöre

Beim Frühjahrskonzert des MGV Frohsinn Riedböhringen mit drei Gastchören war die Mehrzweckhalle Riedböhringen gut besucht

Wie schön Chorgesang sein kann, zeigte sich am Samstag beim Frühjahrskonzert des Männergesangsvereins Frohsinn Riedböhringen. In der vollen Mehrzweckhalle zeigten neben dem MGV die Gastchöre, der Gesangverein Eintracht Fürstenberg, der ökumenische Chor „Eingestimmt“ aus Blumberg und der Liederkranz Seitingen-Oberflacht ihre Qualitäten. Die Bühne stand an der Seite, die Tische waren sternförmig angeordnet.

Die hochmotivierten Sänger aus Riedböhringen mit ihrem Vorsitzenden Manfred Hewer eröffneten den Abend mit dem Stück „Jeder braucht mal eine Pause“. Die Vielseitigkeit des Chores mit ihren jungen Dirigentin Sarah Limberger spiegelte sich dann bei den Stücken „Es geht mir gut“ von Marius Müller-Westernhagen und „Küssen kann man nicht alleine“ von Max Raabe wieder. Schlag auf Schlag kam dann der Gesangsverein aus Fürstenberg mit Dirigent Matthias Mayer auf die Bühne. Auch dieser Chor konnte die Zuhörer mit Titeln wie „Frühlingsahnung“, „Yesterday“ oder „Ich war noch niemals in New York“ begeistern. Dabei glänzte Dirigent Matthias Mayer selbst mit der Solostimme und das Publikum sang leise die bekannte Melodie mit. Die musikalische Begleitung am Klavier übernahm sein Neffe Marius Mayer.

Auch die Aktiven des Chors „Eingestimmt“ hatten sichtlich Spaß am Singen und übertrugen diesen auf die Gäste. Mit „Mit Lieb bin ich umfangen“ oder „Always look on the bright side of life“ und „Alles nur geklaut“ von den Prinzen war für alle Geschmäcker etwas Passendes dabei. Dirigentin Madeleine Schmidhäuser hatte eine gute Wahl getroffen. Am Klavier begleitete Fabienne Wölfle den Chor.

Einen amüsanten und beeindruckenden Auftritt legten dann die vielen Sänger des Männgergesangvereins Seitingen-Oberflacht hin. Die Württemberger hatten dabei kein Problem, sich in das badische Riedböhringen zu trauen und auch noch eine Hommage auf die „Schwäb`sche Eisenbahn“ zu singen. Das Publikum hatte seinen Spaß, und Dirigentin Judith Lang-Rutha hatte ihre Männer voll im Griff. Die hervorragenden Sänger setzten die schönen Arrangements wunderbar um. Mit „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ oder einem Potpourri vom „Weißen Rössl“ wurden die Zuhörer verzaubert. Der Chor wurde dabei am Akkordeon von Wolfgang Wildemann begleitet. Den Abschluss des kurzweiligen Abends bildete dann noch einmal ein Block der Gastgeber aus Riedböhringen. Sie sangen „Auf´s Wohl der Frauen“, den Hit von Andreas Gabalier „Amoi seg´ma uns wieder“ und das Lieblingslied der Dirigentin „Arcobaleno“. Am Klavier wurden sie von Mathias Vater begleitet.