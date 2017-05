Blumberg Beim Blumberger Street-Art-Festival malt Nikolaj Arndt das große 3D-Bild

Für das Blumberger Street-Art-Festival am 8. und 9. Juli haben die Veranstalter schon 46 Anmeldungen aus zehn Ländern. Das große 3D-Bild auf dem Handwerkerplatz malt dieses Jahr Nikolaj Arndt

Blumberg – Für das 6. Blumberger Street-Art-Festival am 8. und 9. Juli liegen schon 46 Anmeldungen auf zehn Ländern vor. Wer noch teilnehmen will, sollte sich sputen, voriges Jahr waren alle 110 Plätze belegt. Das Blumberger Street-Art-Festival zählt zu den zehn besten Festivals in ganz Europa. Es ist eine Kooperation des Vereins Blumberg Gewerbevereint mit der Stadt Blumberg und lebt von der spannenden Mischung aus Amateuren und Profis. Ein paar der Lokalmatadoren haben schon den Sprung in die Profiklasse geschafft und bekommen kleinere Auftragsarbeiten aus ganz Baden-Württemberg, freut sich Hauptorganisator Clemens Benzing. Weil viele Eltern ihren Kindern helfen und deren Bilder dann aus der Wertung fallen, wird es die neue Klasse Eltern-Kind geben. Medienpartner ist der SÜDKURIER.

Das große 3D-Bild auf dem Handwerkerplatz malt dieses Jahr Nikolaj Arndt, sagte Clemens Benzing. Arndt zähle zu den besten 3D-Malern in ganz Europa, so Benzing. Die Besucher kennen ihn durch seine spektakulären Tier-Bilder. Wilfried Berg, der das große 3D-Bild die letzten Jahre mit seiner Tochter Melina gemalt hat, einen anderen Auftrag wahr, so Benzing auf Nachfrage. Berg selbst war gestern nicht zu erreichen.

Neu unter den Anmeldungen sind die Inder Limnesh Augustine und seine Frau Jincy Babu, die in Bahrein leben. Neu ist auch die Mädchengruppe Milivoj Kostic aus Bulgarien. Mit dabei sind wieder etliche bekannte Namen: Lidia Angelo aus Italien oder Kerim Musanovic aus Bosnien-Herzegowina, der immer bei Schreibwaren-Knöpfle malt, kommen beide zum dritten Mal, Fabio Maria Fedele aus Italien ist seit dem 2. Festival dabei. Sandra Friedrich aus Geisingen bestach vor zwei Jahren mit ihrem Hundebild und kommt nun wieder. Freuen darf man sich auch auf Rebecca Karcher aus Karlsruhe, die voriges Jahr neben dem SÜDKURIER ihre Hommage an Bud Spencer auf das Pflaster brachte und dort auch dieses Jahr wieder malen wird.

Anmeldungen

Das 6. Blumberger Street-Art-Festival ist am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli. Die Zahl der Profis ist dieses Jahr begrenzt, um den Amateuren mehr Möglichkeiten zu geben, sagt Hauptorganisator Clemens Benzing. Benzing hofft auch auf viele Anmeldungen von den Kindergärten und Schulen. Anmeldeschluss ist Ende Mai, Anmeldungen über www.street-art-blumberg.de. (blu)