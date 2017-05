Blumberg Bei den Blumberger Turnern dominieren Mädchen die Meisterschaft

Zwölf Turngruppen des TSC Blumberg nahmen an Vereinsmeisterschaft teil. Beim Geräte-Vierkampf zeigten die Mädchen und Jungen ihr Können

Blumberg (bal) Die Vorbereitungen für die Vereinsmeisterschaften der Turnabteilung des Turn- und Sportclubs (TSC) Blumberg wurden zur großen Aufgabe für die Verantwortlichen. Die Betreuer der Turnerinnen und Turner um das Vorstandsteam Rita Harnest, Gaby Butscher, Annelore Knauf und Karin Eichler hatten die kleinen und größeren Sportlerinnen und Sportlichen auf ihre Aufgaben gut vorbereitet. Die nahezu 70 Kinder und Jugendlichen der verschiedenen Altersgruppen stellten ihr Können beim Geräte-Vierkampf in der Eichberg-Sporthalle in den Kategorien Sprung, Boden, Reck und Schwebebalken, für die Buben noch der Parallelbarren, unter Beweis. Spaß und Ehrgeiz hielten sich bei den Übungen die Waage. Die Kleinkindergruppen unter der Leitung von Gaby Butscher und Karin Eichler liefen außer Konkurrenz. Zehn Kampfrichter kamen zum Einsatz. Darunter befanden sich Bianca Kaiser, Jennifer Butscher, Stefan und Jonathan Eichler, Adrian Schneider und Simone Hubrich. Sie vergaben die höchstmöglichen Punktzahlen für die Teilnehmer. Es handelt sich dabei um noch aktive oder ehemalige Turner, die auch jetzt noch Betreuerfunktionen wahrnehmen. Elf Übungs- beziehungsweise Gruppenleiter und sieben Helfer gaben den Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen an den Geräten.

Bei den Mädchen wurden in den verschiedenen Altersgruppen folgende Talente Vereinsmeisterin: Nora Rohmer, Lea Fritz, Alina Fluck Larissa Zier, Kayleigh Glatz-Bicknell und Renata Cancarevic. Bei den Buben standen bei der Siegerehrung Florian Weiner, Noel Schneider und Leon Sprengart auf dem obersten Treppchen. Mit Medaillen und Urkunden zeichneten Rita Harnest und Gaby Butscher die erfolgreichen Athletinnen und Athleten aus. Karin Eichler verteilte Urkunden an die ganz kleinen Teilnehmer dieser Meisterschaft. Von den Rängen, dort saßen vor allem die Angehörigen der jungen Sportler, gab es viel Beifall und Anerkennung für die Leistungen der Meisterschaftsteilnehmer. Stadtrat Hermann Zorbach hatte die Ansage übernommen. Den Wirtschaftsbetrieb im Foyer leitete Annelore Knauf vom Vorstandsteam.