Begeisterte Jungmusiker in Hondingen

Beim Vorspielnachmittag der Bläserjugend wird deutlich, welchen Spaß Kinder daran haben, ein Musikinstrument zu lernen

Die Bläserjugend Hondingen hatte zum bewirteten Vorspielnachmittag ihrer 19 Zöglinge eingeladen – und der Nachwuchs überzeugte die zahlreichen Gäste mit seinem musikalischen Können. Die Zöglinge, teilweise erst einige Monate in Ausbildung an der Musikschule Blumberg, bewiesen, welch beachtliches Repertoire sie bereits beherrschen. Dabei sei es, wie der Vorsitzende Fabian Bäurer bei der Begrüßung der vielen Zuhörer verdeutlichte, eine Herausforderung, alleine vor einem so großen Publikum aufzutreten.

Eröffnet wurde der Vorspielnachmittag durch die Zöglinge und Jungmusiker mit Einzelvorträgen. Egal ob auf Trompete, Saxophon, Querflöte, Posaune, Horn oder Bariton – die Solisten machten mit ihren Musikstücken deutlich, wie viel Spaß es macht, ein Musikinstrument zu lernen. Jede Darbietung entlockte dem Publikum den gebührenden Beifall. Anschließend überzeugten die Blockflötenkinder des Flötenzirkus unter der Leitung von Fabian Bäurer. Passend zum Frühlingsanfang erfreuten Gabriel Gehringer, Florian Schroff, Josie Kaufmann, Elisa Schwendemann, Franziska Greuter, Isabell Pfeifer, Derin Akduman sowie Alexia und Leon Schick mit volkstümlichen Kinderliedern wie „Kuckuck, Kuckuck“, „Im Märzen der Bauern“ oder „Vogelhochzeit“ die Zuhörer. Lang anhaltender Applaus war der verdiente Lohn für alle Akteure. Nachwuchsförderung hat beim Musikverein Hondingen seit Jahren erste Priorität. Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen.

Informationen und Anmeldungen beim Vorsitzenden Fabian Bäurer, Telefon: 9123.