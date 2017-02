Blumberg Beförderungen bei der Feuerwehr Riedböhringen

Abteilung freut sich auf neues Fahrzeug. Elf Mitglieder sind jetzt Feuerwehrmann oder Löschmeister.

Ein aktvies Jahr bilanzierte die Feuerwehr Riedböhringen bei der Hauptversammlung. Laut Schriftführer Reinhard Steffen waren neben acht Einsätzen auch Arbeitseinsätze in und um das Feuerwehrhaus sowie die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen im Ort zu meistern. Unter anderem war die Riedböhringer Wehr zu diversen Öl-Einsätzen auf der Bundesstraße gerufen worden. Einer der wohl größten Einsätze war beim Chemieunfall der Firma Hartchrom-Kreuz in Blumberg.



Aber nicht nur bei den Einsätzen zeigen die Feuerwehrfrauen- und Männer eine gute Figur, sondern auch beim traditionellen und beliebten Rehstechen, welches in der Mehrzweckhalle von den Besuchern gern besucht wird. Der Zusammenhalt ist in der Feuerwehr ein hohes Gut. So trifft sich die Abteilung Riedböhringen mehrmals im Jahr zu Kameradschafts- und Grillabenden, bei welchen auch oft neue Übungsszenarien ausgetüftelt werden. Im Bericht des Kassenführers wurde deutlich, dass trotz eines leichten Minus ein guter Kassenstand zu verzeichnen ist.

Vom Gesamtkommandanten Stefan Band wurden zusammen mit Abteilungskommandant Adelbert Fricker elf Kameraden unter anderem zum Feuerwehrmann beziehungsweise Löschmeister befördert. Band überreichte den Beförderten das Abzeichen sowie eine Urkunde und sprach seinen Dank für deren freiwilligen Dienst aus. Er sei der Einladung nach Riedböhringen zu der aktiven Abteilung gerne gefolgt, so der Gesamtkommandant.

Fricker nutzte die Generalversammlung, um der Wehr seine Anerkennung und seinen Dank auszusprechen. "Bei unserer Feuerwehr läuft alles wie am Schnürchen, was man etwa am erfolgreichen Aufbau der Jugendfeuerwehr sehen kann", so Fricker. Es freue ihn, dass er sich jeder Zeit auf alle verlassen kann.

Ein wesentlicher Höhepunkt im neuen Jahr wird das neue Fahrzeug sein, welches Mitte des Jahres ausgeliefert wird. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Adelbert Fricker bei seiner Mannschaft für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.