Bargen: Bargen: Deutsche Abgeordnete hoffen, dass der Schweizer Parlamentsbeschluss für den Erhalt des Zollamts umgesetzt wird

Beim Schweizer Zollamt Bargen hoffen deutsche Abgeordnete, dass der Schweizer Parlamentsbeschluss für den Erhalt des Zollamts umgesetzt wird.

Dass der Schweizer Zoll für das Zollamt Bargen erst noch eine Lösung erarbeiten will, sorgt nicht nur unter Schweizer Parlamentariern für Verwunderung und für Verärgerung. Hatten doch mit dem Ständerat und dem Nationalrat sich im Herbst beide Kammern des Parlaments klar für den Erhalt des Zollamts Bargen mit seiner gesamten Dienstleistung, sprich Öffnungszeiten und personelle Besetzung ausgesprochen.

Zu unseren Berichten am 23. und 24. Dezember nahm der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) aus Donaueschingen Stellung. Die Entwicklung zeige, so Frei, dass man wachsam bleiben müsse. Zunächst sei es ja gelungen, in einer grenzüberschreitenden Initiative für die Notwendigkeit eines vollwertigen Zollamtes in Bargen zu sensibilisieren. "Die Entscheidungen von National- und Ständerat sind hier glasklar", betont Frei. Aus seiner Sicht wären dadurch auch eine wesentliche Einschränkung der Öffnungszeiten oder eine anderweitige deutliche Reduzierung der Dienstleistungen in Bargen nicht möglich. Sollte die Entwicklung anders laufen als vom Parlament vorgegeben, "werden wir erneut das direkte Gespräch mit der Schweizer Seite suchen."

"Das Problem schien gelöst, die Schließung vom Tisch"

Ziemlich verärgert ist der Wahlkreisabgeordnete und baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU): "Es kann nicht sein, dass dem ersten Aufatmen die Ernüchterung folgen sollte", betont er in seiner Stellungnahme. "Das Problem schien gelöst, die Schließung vom Tisch, darauf müssen wir uns verlassen können. Misstrauisch stimmt dabei die jetzt quasi durch die Hintertüre veranlasste Veränderung der Öffnungszeiten und die Reduzierung des Personals. Wenn damit einer Schließung des Zollübergangs auf Raten der Weg geebnet werden sollte, dann widerspräche das allem, was uns in den letzten Wochen aus der Schweiz zugesagt wurde. Unsere Argumente haben sich nicht verändert. Die Wirtschaft im Einzugsbereich des Zollamts Bargen ist stark, der Zollübergang hat hohe Bedeutung. Seine Schließung würde unnötig lange Wege erfordern und volkswirtschaftlich hohe Kosten produzieren, und das bei ohnehin bereits heute überlasteten Verkehrswegen. Diese Erkenntnisse liegen auf dem Tisch und waren Gegenstand des bisherigen Entscheidungsprozesses. Dabei muss es bleiben. Wir erwarten, dass die jetzt aufgetretenen Zweifel rasch beseitigt werden. Auch in meiner Funktion als Europaminister werde ich deshalb bei unseren Partnern in der Schweiz nochmals nachhaken, ob die Schließung des Zollamts Bargen wirklich endgültig und uneingeschränkt vom Tisch ist."

Ähnlich liest sich die Stellungnahme der Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne): "Der Zollübergang Bargen mitsamt der Zollabfertigung ist ein eminent wichtiger Grenzpunkt für die Wirtschaft in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Viele Firmen und Handwerker nutzen diese Grenzstelle, um in die Schweiz oder durch die Schweiz zu gelangen. Die komplette Schließung seitens der Schweiz scheint abgewehrt, jedoch sollten sich im Bereich der Abfertigung die Öffnungszeiten ändern oder weniger Personal zur Verfügung stehen , wäre das genauso fatal. "Zeit ist Geld" und das gilt im Transportwesen mehr denn je. Einen Umweg zu fahren, um am Grenzübergang Thayngen in die Schweiz einzureisen, wäre zeitaufwendiger, damit teuerer und abgesehen von der Umweltbelastung durch die längere Strecke in manchen Bereichen auch ein Thema der längeren Lenkzeiten bei den Lkw-Fahrern. Hier hoffe ich sehr auf die Einsicht der Schweizer Behörden und dass es keine Einschränkungen geben wird."