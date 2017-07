Blumberg Bahn frei für das 6. Blumberger Street-Art-Festival - Hier gibt's alle Bilder!

Die Straßenmaler bevölkern ab Samstag, 8. Juli Blumberg. Zwei Tage herrscht in der Innenstadt buntes Leben, dazu trägt neben den Veranstaltern und den Vereinen ein hochkarätiges Rahmenprogramm bei

Das 6. Blumberger Street-Art-Festival kann starten. Auf der Hauptstraße wurden gestern die Malflächen für die rund 100 Akteure markiert, die Vereine bauten ihre Bewirtungsstände auf und neben der Kindertagesstätte Stadtzwerge steht die Bühne.

Das Street-Art-Festival wird durch ein Rahmenprogramm bereichert. Unter anderem ist am Samstagabend ab 18.30 Uhr auf der Festbühne ein Konzert der Gesangschule von Bettina Kuhn, ab 20 Uhr spielen die B-Shakers und ab 23 Uhr verspricht Max Grabs eine tolle Lasershow. Am Sonntag tritt unter anderem Patrick Bäurer mit seinem Football-Freestyle auf, um 15 Uhr gibt die Stadtkapelle Blumberg an ihrem Stand vor dem Areal Schlenk ein Konzert.

SÜDKURIER vor Ort

Der Infopoint ist vor dem Rathaus II in der Hauptstraße 52, er ist am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr besetzt, dort gibt es die Festival-Beilagen des SÜDKURIER.

Der SÜDKURIER ist als Medienpartner des Street-Art-Festivals am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr mit einem Promotion-Stand in der Hauptstraße gegenüber der Festbühne vertreten. Die Besucher können dort am Jahresgewinnspiel des SÜDKURIER mitmachen, zu gewinnen ist ein dreitägiges Erlebniswochenende mit einem Elektro-Auto, dem BMW i3, samt Hotelübernachtung, es gibt 360-Grad-Brillen und der SK-Shopper "Alles Drin" wird verteilt. (blu)