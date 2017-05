Kreis Waldshut Badischer Landtag beschließt am 15. Mai 1870 den Bau der Wutachtalbahn

Für die Blumberger Sauschwänzlebahn ist der 15. Mai ein zweiter Geburtstag. An diesem Tag 1870 beschloss der Badische Landtag den Bau der Wutachtalbahn. Sie sollte über den Gotthart-Tunnel eine Achse mit Italien bilden. Doch dazu kam es nicht. In den Orten an der Wutach feierten die Menschen den Beschluss mit Freudenfeuern und Bankette

Blumberg/Lauchringen – Für die Sauschwänzlebahn zwischen Weizen und Blumberg hat die 40. Saison begonnen. Die 25 Kilometer lange Fahrt mit dem Dampflokzug durch Tunnel und über Viadukte soll in diesem Jahr erneut über 100 000 Fahrgäste anlocken. Sie verdanken die nostalgische Fahrt mit der Museumsbahn dem am 15. März 1870 gefassten Baubeschluss durch die 2. Kammer des Badischen Landtags in Karlsruhe.

Diesem Beschluss lag ein Bericht einer Eisenbahn-Kommission zugrunde, die die aus verschiedenen Landesteilen an die Regierung gestellten Anträge zum Bau von Eisenbahnen zu beurteilen hatte. Verfasst hatte den Bericht der Karlsruher Ingenieur und Abgeordnete Robert Gerwig, der unter anderem für die Wutachtalbahn plädierte. Als Gründe dafür nannte Gerwig, wie der Alb-Bote, der inzwischen zum SÜDKURIER gehört, im März 1870 ausführte, „auch die nahe Aussicht auf die Inangriffnahme der schweizerischen Gotthard-Alpenbahn, welche die Wutachtalbahn in die vorderste Reihe der für Baden notwendigen Bahnen gestellt hat. Waldshut wird durch sie die Pforte des deutsch-italienischen Verkehrs“, meinte Gerwig. Der Landtag ließ sich überzeugen und genehmigte am 15. März 1870 den Bau, über den unter anderem zu lesen war: „In der Tat hat Baden mit diesem Beschluss einen großen Schachzug getan. Der Hauptweg nach dem St. Gotthard geht also über Donaueschingen, Waldshut, Brugg und Cham. Das Gros des Verkehrs wird diesen Weg einschlagen.“

Die Euphorie erfasste vor allem die Menschen im Wutachtal, die seit 1857, als es erste Überlegungen zum Bau der Linie gab, auf den Anschluss an das Eisenbahnnetz warteten. „Um der Freude über den Beschluss über die Erbauung der Wutachtalbahn Ausdruck zu geben, hatte ein Festkomitee auf gestern Abend zu einem Bankett mit Feuerwerk und Illumination eingeladen“, berichtete der Alb-Bote am 20. März 1870 aus Stühlingen. „Diesem Rufe war eine solche Menge fröhlicher Menschen gefolgt, teilweise auf schön geschmückten Wagen mit Musik und Fahne (...) und das Festlokal im ,Hirschen’ war mehr als dicht gefüllt. Die dortige Feier (...) war sehr erhebend und dauerte bis zum Abend, wo die Menge auf die Straßen strömte, um die Beleuchtung der Stadt und das Feuerwerk anzusehen. (...) Bis tief in die Nacht donnerten die Böllerschüsse in das Tal hinab. Möge diese für Stühlingen großartige Feier den Anfang einer besseren Zeit für die seither so schwer geschädigte Stadt sein.“

Auch in Ofteringen, das sich sogar einen Bahnhof erhoffte, war die Freude groß. „Der schön gelegene Lindenbuck war ausersehen, durch ein mächtiges, mehr denn dreißig Fuß hohes Freudenfeuer (...) unsere Jubelfreude zu verkünden. Hell loderte am Abend um sieben Uhr die Flamme, die Böller krachten, vielfach Echo gebend in den Bergen und das Vivatrufen wollte schier kein Ende nehmen. Des Abends versammelte sich eine Anzahl angesehener Bürger im Mühlegasthaus zu Reuental zu einem Bankett."

Auch die Menschen in Blumegg, heute ein Stadtteil von Stühlingen, versetzte der Baubeschluss in „Freude und Jubel“, wie der Alb-Bote schrieb. „Schon Vormittags, nachdem das betreffende Telegramm eingetroffen war, ertönten Böllerschüsse, die Musik hielt einen Umzug. Auf einer Anhöhe wurde ein großes Freudenfeuer angezündet (...). Mächtig erscholl der Hochruf durch das schöne Wutachtal, das bisher von der Welt abgeschieden, nun dem Weltverkehr einverleibt wird.“ (hff)

Rückblende: 1870

Nach dem Baubeschluss von 1870 wurde zwischen Oberlauchringen und Stühlingen das erste Teilstück der Wutachtalbahn am 16. April 1875 eröffnet, am 15. Oktober 1876 die Strecke bis Weizen. Dann geschah wegen technischer und finanzieller Probleme lange nichts mehr. Militär-strategische Gründe führten 1887 zum Weiterbau, sodass am 20. Mai 1890 die gesamte Bahnstrecke dem Verkehr übergeben werden konnte. Heute ist die Strecke als Museumsbahn mit Zubringerverkehr ab Waldshut und den Schülerverkehr bis Eggingen in Betrieb. Ihre erhoffte Rolle als Bindeglied für die Eisenbahnverbindung von Deutschland via Schweiz mit Italien konnte die Wutachtalbahn nie erfüllen.