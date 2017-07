Blumberg B-Junioren der SG Hondingen sind souveräner Meister und steigen in die Bezirksliga auf

Die B-Junioren der SG Hondingen steigen als souveräner Meister in die Bezirksliga auf

Die B-Junioren der SG Hondingen feiert in der Kreisliga 2 die souveräne Meisterschaft. Die Kicker der großen Spielgemeinschaft waren vom ersten Spieltag an auf Meisterschaftskurs. Mit 44 Punkten sowie 68:12 Toren sicherte man sich mit fünf Punkten Vorsprung den Titel und den Aufstieg in die Bezirksliga. Das Trainertrio mit Thomas Gebhart, Ferdi Hettich und Hans-Peter Meilhammer konnte immer auf eine geschlossene Mannschaftsleistung bauen. Der Blumberger Thomas Gebhart sowie der Riedböhringer Ferdi Hettich sind seit fünf Jahren für diesen Jahrgang verantwortlich und feierten in dieser Zeit von der D- bis zu B-Jugend drei Aufstiege. Folgende Spieler trugen zum Titelgewinn bei: Fabio Berrer, Keren und Emre Tehkoyun, Muhammed Tüysüz, Noah Hewer, Tobias Zolg, Leon Fluck, Andre Eichkorn, Jannik Pfeiffer, Patrik Gebhart, Lukas Bergmann, Rafael Bäurer, Simon Brodhag, Nils Metzler, Laurin Föhrenbacher, Nils Widmann, Felix Häusle und Dean Jugovic. Bild: Hans Herrmann