Blumberg B 314: Stadtrat will Randenaufstieg bei Sonnenhofkurve sieben Monate sperren

B 314: Stadtrat will Randenaufstieg bei Sonnenhofkurve sieben Monate sperren

Der Blumberger Stadtrat Hermann Zorbach schlägt dem Abgeordneten Minister Guido Wolf vor, die Überholspur am B B 314-Randenaufstieg bei der Sonnenhofkurve von April bis Oktober zu sperren.

Blumberg/Randen – Der Verkehrslärm am Randenaufstieg der B 314 bleibt Thema. Nachdem die Anwohner von Fützen, Epfenhofen und vor allem Randen in den letzten beiden Jahren nach eigener Aussage verstärkt vom Lärm geplagt wurden, schalteten sie den Wahlkreisabgeordneten und Landesjustiziminister Guido Wolf ein. Wolf bat seinen Kollegen, Verkehrsminister Winfried Hermann, um Unterstützung, Hermann sagte zu, die Sache zu prüfen und gegebenfalls die mobile Verkehrskommission des Landes noch einmal vor Ort zu bitten. Doch bisher ging noch wenig, Wolf will deshalb noch einmal persönlich mit seinem Kollegen sprechen, war gestern aus seinem Büro auf nachfrage zu erfahren.