Blumberg/Randen B 314 Randenaufstieg: Wird dieÜberholspur im Sommer ganz gesperrt werden?

Der Vorschlag von Blumbergs Stadtrat Hermann Zorbach, die Überholspur der B 314 am Randen im Sommer zu sperren, sorgt für Diskussion

Angesichts der Lärmbelastung durch einige wenige Motorradfahrer regt Stadtrat Zorbach in einem Brief an Minister Guido Wolf an, die Überholspur im Bereich der Sonnenhofkurve im Sommer nicht nur an den Wochenenden zu sperren sondern durchgehend.

Für den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei ist dies zunächst ein sympathischer Gedanke, wenn dadurch die Lärmbelastung der betroffenen Anwohner verringert werden könne. Bürgermeister Markus Keller sagte, die Idee sei nicht neu. Die Bundesstraße sei aber aus gutem Grund im dortigen Bereich zweispurig ausgebaut worden, damit Pkw-Fahrer auch Lastwagen überholen könnten.

Weitere Informationen B 314: Stadtrat will Randenaufstieg bei Sonnenhofkurve sieben Monate sperren

Der Abgeordnete Thorsten Frei sieht diesen Aspekt auch als problematisch an: Da werde ein stark befahrener Straßenabschnitt für viel Geld zweispurig ausgebaut, damit der Verkehr besser fließen könne, und dann werde die teuer gebaute zweite Spur zum Teil wieder gesperrt.

Auf dem Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises hieß es auf die Frage, wie die Behörde den Vorschlag von Stadtrat Zorbach einschätze, der Vorschlag läge ihnen bisher nicht vor. Im Frühsommer sei jedoch eine Verkehrsschau terminiert, so Pressesprecherin Heike Frank, auf der dieses Thema sicherlich aufgegriffen werde.