Blumberg Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen will Spitzenplatz behaupten hat Großes vor

Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen will Spitzenplatz behaupten hat Großes vor

Die SG Riedöschingen/Hondingen will als Aufsteiger die Tabellenführung in der Rückrunde verteidigen

Riedöschingen/Hondingen (hhr) Als überraschender Tabellenführer hat die SG Riedöschingen/Hondingen in der Kreisliga A2 am Sonntag um 14.30 Uhr im ersten Heimspiel nach der Winterpause den SSC Donaueschingen in Riedöschingen zu Gast. Bereits ab dem ersten Spieltag sorgte die SG als Aufsteiger für Furore. Das Team von Trainer Gerd Hanser überzeugt mit Teamgeist und Einsatzbereitschaft. Dank dieser Tugenden eroberte sich die SG Riedöschingen/Hondingen diese überragende Platzierung. Die sportliche Leitung mit Oliver Gilly (SV Hondingen) und Andreas Schorpp (FC Riedöschingen zollt der Arbeit von Aufstiegstrainer Gerd Hanser großen Respekt. Nur zu gerne würde man den Vertrag mit dem 53-jährigen Übungsleiter verlängern.

Der renommierte Trainer aus Tengen/Büsslingen hat aber für die kommende Runde noch nicht zugesagt und will sich erst in den nächsten Wochen entscheiden. Er genießt besonders im Raum Hegau/Bodensee einen exzellenten Ruf und trainierte hier schon höherklassige Mannschaften. Im Kampf um die Meisterschaft sieht der die Konkurrenten mit der DJK Donaueschingen II und dem FC Bräunlingen auf Grund des breiteren Spielerkaders im Vorteil.

In der Vorbereitung lief für den Trainer nicht alles rund. Nach dem 1:1 Remis zum Rückrundenauftakt beim FC Löffingen II hofft er am Sonntag auf eine Leistungssteigerung.