Blumberg Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen hat erneut Endspiel

Die SG Riedöschingen/Hondingen hat am Sonntag ein Endspiel in St. Märgen. Ein Sieg berechtigt zu den Aufstiegsspielen für die Bezirksliga

Riedöschingen/Hondingen (hhr) Der SG Riedöschingen/Hondingen steht als Aufsteiger in die Kreisliga A 2 am letzten Spieltag, Sonntag um 15 Uhr gleich ein echtes Endspiel bevor. Beim Tabellenletzten SV St. Märgen können sich die SG-Kicker aus eigener Kraft zumindest noch die Vizemeisterschaft sichern, diese berechtigt zu den Relegationsspielen in die Bezirksliga. Als Tabellenzweiter nimmt das Team von Trainer Gerd Hanser die klare Favoritenrolle ein.

Tabellenführer DJK Donaueschingen II sollte im Heimspiel gegen den FC Neustadt II bei zwei Punkten Vorsprung den Titelgewinn einfahren. "Natürlich wollen wir das Spiel in St. Märgen gewinnen. Wir haben als Neuling eine super Runde gespielt, die uns niemand zugetraut hat. Wir wollen zumindest die Relegation erreichen. Es ist ein tolles Gefühl als Aufsteiger bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mit reden zu können. Die SG-Vereine können auf ihre Spieler stolz sein," blickt der Erfolgstrainer Gerd Hanser der Begegnung am Sonntag zuversichtlich entgegen.

Der hoch qualifizierte Coach hat bei der Spielgemeinschaft seinen Vertrag für die kommende Runde bereits verlängert. Für die sportliche Leitung mit Oliver Gilly (SV Hondingen) und Andreas Schorpp (FC Riedöschingen) ist es seit der Gründung der Spielgemeinschaft 2008 der größte sportliche Erfolg. Dank der vorbildlichen Jugendarbeit ging es in den vergangenen Jahren konstant nach oben. Der FC Riedöschingen schaffte für die Saison 1980/81 unter Spielertrainer Rolf Bäurer bereits einmal ein Jahr den Sprung in die Bezirksliga. Vielleicht geschieht nun ein ähnliches Fußballwunder. Viele Fans werden die Mannschaft nach St.Märgen begleiten. Vor allem bei Auswärtsspielen kann die SG Riedöschingen/Hondingen auf das größte Zuschauerpotential der gesamten Liga bauen.