Blumberg "Auf geht's RieHo, auf geht's"

Fans der SG Riedöschingen/Hondingen trommeln ihr Team in die Relegationsspiele zur Bezirksliga.

Die SG Riedöschingen/Hondingen hat mit einem überragenden 8:2-Auswärtserfolg beim SV Märgen am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A2 errungen. Mit diesem zweiten Platz qualifizierte sich das Team für die Relegationsspiele in die Bezirksliga. Gegen den Vizemeister der Kreisliga A1, Hajduk Villingen, kann die SG am Sonntag, 19. Juni, 15 Uhr, in Hondingen mit einem Heimsieg den ersten Schritt für den Aufstieg machen. Aus zahlreichen Duellen gemeinsamer Kreisliga-B-Zeiten kennen sich die beiden Mannschaften besten. "Wir haben in den vergangenen fünf Jahren gegen die spielstarken Villinger nie verloren," so der sportliche Leiter des SV Hondingen, Oliver Gilly.

Nach dem Kantersieg beim SV Märgen wurde groß gefeiert. Weit über 100 mitgereiste Fans ließen ihr Überraschungsteam hoch leben. Mit Trommelwirbel und Gesängen standen die Anhänger schon während der gesamten Runde wie ein zwölfter Mann hinter ihrem Team. Mit rhythmischen Schlägen gaben Ralf Dörflinger und Oliver Pfeiffer den Takt an. "Auf geht's RieHo, auf geht's", war von den Zuschauerrängen immer wieder zu hören. Nicht nur von dieser tollen Unterstützung angespornt machte die Spielgemeinschaft schon in der ersten viertel Stunde mit drei Treffern alles klar. Jedes weitere Tor zum 8:2 Endstand wurde dann enthusiastisch gefeiert. "Die Mannschaft hat es heute einfach gut gemacht," freute sich Co-Trainer Uli Zeller, der den sich im Urlaub weilenden Chefcoach Gerde Hanser an der Seitenlinie vertrat. Für ihn und das Umfeld gab es nach dem Abpfiff kein Halten mehr. Die Mannschaft bedankte sich nach dem Spielende mit einem großen Fantransparent.

"Danke für die tolle Unterstützung" stand auf dem fast fünf Meter großen Banner. "Hut ab vor der Mannschaftsleistung über die gesamte Runde, " hob der Chef des Spielbetriebes vom FC Riedöschingen, Andreas Schorpp den Teamgeist hervor. "Trotz verletzungsbedingter Ausfälle hat sich die junge Truppe als Neuling bravourös geschlagen", attestierte der 36-jährige Spielführer Björn Werhan seiner Mannschaft eine großartige Entwicklung.