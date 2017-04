Blumberg Auf die Prinzessin folgt die Königin

Bei der dritten Blumberger Weinmesse am Sonntag, 23. April, gibt sich die Deutsche Weinkönigin 2015/16 die Ehre

Blumberg (jümü) Als Josefine Schlumberger vor zwei Jahren zur 67. Weinkönigin der Republik gewählt wurde, fehlten der damals 21-Jährigen aus dem badischen Sulzburg-Laufen im Markgräflerland schier die Worte. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte die frisch gekürte Weinmajestät unmittelbar nach ihrer Wahl überwältigt. Die Jüngste im Feld bewies im Finale der besten sechs Kandidatinnen Esprit und Cleverness, blieb nach außen erstaunlich locker, wirkte souverän und genoss ihre Auftritte sichtlich. Schon im Vorentscheid überzeugte sie die Jury mit ihrer erfrischenden und authentischen Art sowie ihrem glänzenden Fachwissen.

„Wir freuen uns natürlich riesig, dass Josefine Schlumberger auf die Weinmesse nach Blumberg kommt“, so die Organisatoren Bettina und Rolf Bäurer, „das ist nicht selbstverständlich.“ Nach der Badischen Weinprinzessin Larissa Zentner aus Durbach zur Premiere der Weinmesse 2015 und der Markgräfler Weinprinzessin Marina Bläsi aus Münstertal im Vorjahr gibt sich jetzt eine Weinkönigin die Ehre.

Damit wird die Veranstaltung mit rund 30 Ausstellern in der Blumberger Stadthalle nicht nur durch durch neue, renommierte Weingüter aufgewertet, sondern auch durch den Besuch einer Weinmajestät.

Durch die Arbeit auf dem elterlichen Weingut, das übrigens auf der Blumberger Weinmesse ebenfalls vertreten ist, wurde die Begeisterung für den Wein bei Josefine Schlumberger schon früh geweckt – und den oft steinigen Weg in die Weinberge nimmt sie auch in der Theorie in Angriff. Die heute 23-Jährige studiert an der Universität Geisenheim Weinbau und Önologie – und wird sicher einmal auf dem renommierten und bekannten Weingut ihrer Eltern einsteigen.

Gewinnspiel

Zur dritten Blumberger Weinmesse können zehn SÜDKURIER-Leser jeweils zwei Eintrittskarten gewinnen. Rufen Sie bitte ab Donnerstag, 6. März, folgende Nummer an: 01379/37050028 an und nennen das Stichwort „Weinmesse“. Das Gewinnspiel läuft bis zum 19. April um 16 Uhr.