Auf der Blumberger Eisbahn läuft's glatt

Verantwortliche ziehen eine positive Zwischenbilanz: Über 5000 Besucher und keine schlimmen Unfälle.

Blumberg – Das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann: Weit über 5000 Schlittschuh-Freunde haben auf der Blumberger Eisbahn bislang ihrem winterlichen Sportvergnügen gefrönt. Stadt und Vereine ziehen nicht nur wegen der großen Nachfrage ein positives Zwischenfazit. "Blumberg on Ice" lockt noch bis Samstag, 11. Februar, aufs Eis.

Die dritte Auflage der Blumberger Eisbahn wird von städtischer Seite aus zum ersten Mal von Lina Hettich betreut. Am vergangenen Freitag war Halbzeit und die Rathaus-Mitarbeiterin zählte bis dahin 4800 Gäste. Da es am Wochenende mit einer Eisdisco und dem Häslaufen mit dem Gaszug Randen zwei hervorragend besuchte Sonderveranstaltungen gab, dürften bis heute weit mehr als 5000 Schlittschuhläufer das Blumberger Eis unter ihre Kufen genommen haben. Hettich weiß, dass die Rahmenbedingungen vor allem in den ersten 14 Tagen nahezu ideal waren: klirrende Kälte und strahlend blauer Himmel.



Es wäre schön, wenn sich dieses Wetter wiederholen würde, sagt die junge Frau. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen, die die Eisbahn betreuen, laufe hervorragend, an sie seien noch keine Beschwerden herangetragen worden. Einziger Wermutstropfen: Ein Unbekannter hat aus reiner Zerstörungswut ein Loch in die Eisfläche gehauen, außerdem wurde eine Leuchtschlange beschädigt. Möglicherweise kann die Stadt die Täter zur Rechenschaft ziehen, da die Eisbahn videoüberwacht ist. Die Auswertung der Bilder dauert noch an.

Schlimmere Unfälle blieben bislang aus. Gemeinderat Sascha Engel, er koordiniert die Vereinsaktivitäten auf der Eisbahn, weiß nur von einem Zwischenfall, bei dem eine Frau stürzte und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Sollte sie dort noch liegen, dann will er ihr eine Karte mit den besten Genesungswünschen schicken. Auch er bestätigt das große Engagement von Seiten der Vereine. Wie hat es doch ein Mitglied des Judovereins bei einer SÜDKURIER-Umfrage so schön auf den Punkt gebracht: "Hier Würstchen zu grillen macht doch viel mehr Spaß als Zuhause auf der Couch zu liegen."

Die Eisbahn ist auch ein verbindendes Element von Kernstadt und Ortsteilen. So luden die Ministranten aus Riedöschingen vor Kurzem ihre Altardiener-Kollegen aus den anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Blumberg zum Schlittschuhlaufen ein. Sie nutzten den kürzlich beim Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume erhaltenen Erlös, um die Eisbahn für einen Nachmittag zu mieten. Die Ministranten der anderen Gemeinden bedankten sich mit Getränken, Punsch und Süßigkeiten, die mit Hilfe von Carmen Tesch untereinander geteilt wurden, für die Einladung. Bertram Sutter schaute derweil auf dem Eis nach dem Rechten und freute sich über den regen Zuspruch, da mehr als 50 Teilnehmer zusammengekommen waren und bei herrlichem Sonnenschein munter ihre Runden drehten. Auch Pfarrer Karlheinz Brandl stattete der fröhlichen Schar einen Besuch ab und scherzte, welcher der Eisheiligen denn nun für die Schlittschuhläufer zuständig sei.

Die Events

Bei "Blumberg on Ice" gibt's noch vier Sonderveranstaltungen:

Freitag, 3. Februar, ab 15 Uhr Eisdisco mit DJ Sny und DJ Pferdle und ab 18 Uhr Mitternachtslaufen mit Schneebar (bis 24 Uhr)

Samstag, 11 Februar, ab 15 Uhr Eisdisco mit DJ Miro (Musik für alle Altersklassen) und ab 18 Uhr Mondscheinlaufen (bis 23 Uhr). (hon)